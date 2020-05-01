 Альтернатива музиці на пробіжках. Добірка подкастів про біг | RunNews | Champion.com.ua
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Альтернатива музиці на пробіжках. Добірка подкастів про біг

Сьогодні 11:44 507 0
Альтернатива музиці на пробіжках. Добірка подкастів про біг

Джерело - Running club Poltava.

Подкасти – найбільш зручний спосіб дізнаватися щось нове. Аудіопрограми у форматі радіошоу абсолютно різних тематик: від світових новин і до нішевих обговорень. Півгодинна або годинна пробіжка може піти на користь не тільки вашій серцево-судинній системі, а й дозволить отримати знання практично в будь-якій сфері.

Слухати подкасти під час бігового тренування – це чудова альтернатива розмові з іншим бігуном. Так час летить швидше і легше. Говорити у відповідь при цьому нічого не потрібно (та й не рекомендується), ваш ритм бігу не залежить від почутого, як це буває зі швидкою музикою.

Як слухати подкасти

Для прослуховування подкастів на iPhone за замовчуванням встановлено додаток Apple Podcasts або просто "Подкасти". Також є Google Podcasts та інші спеціальні додатки. Обирайте на власний розсуд. Ви можете слухати їх онлайн (з підключенням до інтернету) або офлайн, попередньо завантаживши випуск на свій телефон.

Підбірка подкастів про біг

Звісно, під час своєї пробіжки ви можете слухати все, що цікавить вас. Зі свого ж боку будемо рекомендувати включити до тематик і бігову. Тож якщо вам нудно бігати в тиші або просто хочеться отримувати більше інформації про своє хобі, ось вам кілька бігових подкастів.

UltraChat UA

UltraChat UA

УльтраЧат UA – це перший український подкаст про ультра біг. Формат подкасту – інтерв’ю один на один з цікавими персонажами української ультра сцени. Ціль УльтраЧат UA – сприяти розвитку та популяризації бігу на ультра дистанції в Україні. Донести цікаву та корисну інформацію всім хто цікавиться цим надзвичайним та скаженим спортом. Надихнути та додати рішучості слухачам вийти на старт та зробити перший крок!

Бег Вреден

Бег вреден

Подкаст YouTube-каналу Бег вреден. Раз на тиждень ведучі говорять про спорт простою мовою. Всі подкасти пишуть на вулиці в будь-яку погоду (можна побачити на YouTube-каналі Бег вреден live).

-Чому на вулиці? Це не тому, що нам лінь шукати студію, а тому що в будь-якому випадку, не дивлячись на погоду, ми регулярно виходимо і записуємо для вас подкаст. Так само як і ви регулярно виходите на тренування, не зважаючи на негоду, – пояснюють автори каналу.

Побежали?!

Побежали?!

"Побежали?!" – це подкаст від NewRunners.ru, головного російськомовного сайту про біг. Ведучі: Марина Шіняева – журналіст, редактор, написала сотні статей для сайту NewRunners. Ігор Лісник – бігун. В цьому році вибіг марафон з трьох годин і взяв участь в третьому мейджорі в своєму житті – Бостонському марафоні, благодійний бігун в проекті "Біжу за дивом". Слухайте подкаст "Побежали?!" щочетверга, починаючи з 8 серпня. Надсилайте свої запитання на [email protected], і почуєте відповіді на них в наступних випусках!

Бег с дивана

Бег с дивана

Назва “Бег с дивана” говорить сама за себе) Ведучі – бігуни Андрій Манохін з Харкова та Стас з Дніпра. Хто особисто знайомий з цими хлопцями, той знає їхню харизму та неповторне почуття гумору. Бігові друзі в ефірі порушують цікаві теми – про біг у спеку та холод, біговий туризм, підготовка до стартів, безпека пробіжок. Також можна послухати інтерв’ю з іншими бігунами.

Беганутая жизнь

Бегонутая жизнь

Подкаст “Бегонутая жизнь” – про біг для любителів і новачків: від техніки бігу, тренувань і вибору кросівок – до харчування на марафоні і тактики бігу на дистанціях. Коротше, про все, що пов’язано з бігом.

– Мене звуть Ілля Важенін, я почав займатися бігом в 2018 році. Зараз (на лютий 2020) мої особисті рекорди такі: 5000 м – 19:30, 10 км – 42:37, 21,1 км – 1:33:46, 42,2 км – 3:44:38, – говорить про себе автор подкасту.

Разговоры про бег

Разговоры про бег

Анна Косова – блогерка, бігунка-любителька, журналістка. У подкасті “Разговоры про бег” ділиться з любителями бігу важливою і корисною інформацією. З 2018 року живе у США. Закінчила бігові курси: від RRCA (Road Running Club of America) і стала тренером рівня 1; від USA Track & Field, так само отримала LEVEL 1. Бігом займається вже близько 18-ти років. За цей час пройшла різні етапи від просто любителя до любителя, який змагається. Запевняє, що зараз навчилася поєднувати тренування і отримання задоволення від процесу.

Подкаст - Тропиночный Бег

Подкаст – Тропиночный Бег

“Подкаст – Тропиночный Бег”– Сергій Нижегородцев розповідає про біг пересічною місцевістю та ультрамарафони. Автор подкасту обговорює з гостями різні старти, спілкується як з організаторами, так і з учасниками, ділиться своїм досвідом. Любителям трейлів буде цікаво.

Подкаст "Марафонец"

Подкаст “Марафонец”

У 2017 році журнал “Марафонець” додав новий формат до свого популярного проєкту – однойменний “Подкаст Марафонец“. Крім інтерв’ю з відомими спортсменами і організаторами змагань, є серія інформативних передач з експертами у сфері циклічних видів спорту: крок за кроком, починаючи з азів, ви зможете глибоко зануритися в певну тему. Інформація сконцентрована в серії коротких подкастів від 15 хвилин до години.

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