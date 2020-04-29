Що таке всесвітній благодійний забіг Wings for Life і чому так важливо його пробігти

Джерело - Чемпіон.

Wings for Life World Run – благодійний забіг, який об'єднує тисячі людей по всьому світу. Його мета – привернути увагу громадськості до досліджень травм спинного мозку та зібрати кошти у фонд Wings for Life. Стандартного фінішу тут немає: його замінюють спеціальні автомобілі, які їдуть за учасниками, набираючи швидкість. Для тих, кого автомобіль-фініш обігнав, забіг закінчується.

3 травня ти зможеш стати одним з десятків тисяч учасників забігу Wings for Life World Run. Причому, для цього не обов’язково бігти однією з офіційних трас. Завдяки мобільному додатку Wings for Life World Run – App Run ти можеш стати частиною забігу, де б не перебував.

Все, що відрізняє такий забіг від гонки в одній з локацій – відсутність заданої траси і реального автомобіля-кетчера. Замість нього в день забігу віртуальний фініш почне наздоганяти тебе за 30 хвилин після старту.

"Бігти для тих, хто не може" - саме з таким девізом відбувається забіг Wings for Life World Run.

Усі стартові та спонсорські внески, які будуть зібрані під час Wings for Life World Run, будуть передані на благодійність. У 2020-му році Wings for Life World Run відбудеться уже вшосте, він пройде також в Україні.

Серед українських міст, де відбудеться Wings for Life World Run, звісно, є Полтава. Головним організаторм цього забігу в духовній столиці України є біговий клуб New Run club. Ми поговорили із організаторами Ольгою Гутирею та Андріаном Литовченком:

- На скільки це важливий забіг, саме як суспільний проєкт?

Ольга Гутиря:

- Особисто я вважаю що як громадський проект він дуже важливий: по-перше, це привернення уваги до реальної проблеми, яку можна вирішити якщо нею займатися; по-друге, залучення до спортивних заходів людей, з обмеженими можливостями. Це важливо тому що багато хто з них можуть закриватися, важливо показати, що є види спорту, якими вони можуть займатися повною мірою. По-третє, важливий як благодійний проєкт, весь забіг організовується волонтерами, ну це окрема тема соціального розвитку суспільства.

- Чим відрізнятиметься організація забігу у цей карантинний період?

Андріан Литовченко:

- До цього року це був унікальний проєкт, який привертає увагу і до бігу і у тих хто бігати не може. У цьому (карантинному) році он-лайн забігів багато, але за рівнем підготовки залишається найзручнішим внаслідок більш проробленому додатку.

Цього року усе буде тільки індивідуально. Без загальних локацій. Як це зазвичай відбувається.

Ольга Гутиря:

- Забіг буде відбуватися он-лайн. Можлива участь тільки з додатком. Як і минулого року, бігти можна де завгодно, але організованих забігів НЕ буде (відповідно не буде реальних машин, які наздоганяли учасників. Буде тільки віртуальна catcher-car. Не буде медальок, волонтерів на трасі. Це головна відмінність. Але люди, для яких було важливо зробити щось хороше, не відмовилися від участі така можливість була надана всім учасникам, тому проект триває, і сподіваємося, що зібрані гроші допоможуть комусь стати на ноги.

- Чому New Run club вирішив організовувати цей забіг у Полтаві?

Андріан Литовченко:

- Це ініціатива від учасника клубу - Ольги Гутирі! І ми були раді її підтримати!

Ольга Гутиря:

- Минулого року я зареєструвала команду в Полтаві, щоб ми з подругами могли взяти участь, кинула посилання в соціальні мережі і додалися люди. Було досить несподівано, але хотілося щоб цей забіг став приємним для всіх. Самі купили воду, снеки ... Намагалися зробити все комфортним для учасників. Емоційна віддача непередавана!. Одним з учасників була людина з обмеженими можливостями, який до цього не брав участь в подібного роду проєктах, він приїхав один, без друзів. Було приємно, що він зважився підтримати нашу ініціативу. Я вважаю, що потрібно підтримувати людей, показувати їм, що спорт можливий у всіх випадках, спорт корисний! Також вважаю, що в нашому житті необхідно робити хороші речі, кожен робить це по своєму (хтось ось в період карантину пенсіонерам продукти роздає ....). Також хотілося щоб наше місто приєднався до світового бігового суспільства, оскільки у цьому забігові бере участь величезна кількість людей.

Історія створення Wings for Life

У 2003 році син дворазового чемпіона світу з мотокросу Хайнц Кінигаднер потрапив в аварію, де отримав травму хребта.

Щоб дізнатися більше про можливості лікування подібних травм Дітріх Матешиць (засновник Red Bull) і Хайнц Кінигаднер зібрали найкращих вчених з усього світу на конференцію в Зальцбурзі. Саме там вони дізналися, що всупереч громадській думці, травми хребта можна вилікувати. Новаторські відкриття, показали, що клітини спинного мозку здатні до регенерації при певному лікуванні. І тоді Хайнц і Дітріх зрозуміли, що досліджень на тему лікування травм спинного мозку дуже мало, оскільки не вигідно фінансувати галузь медицини, яка може допомогти досить малій кількості людей. Саме це усвідомлення спонукало їх створити Дослідницький Благодійний Фонд Wings for Life.