 Гроші за біг: чи можливо заробити на участі в забігах? | RunNews | Champion.com.ua
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Гроші за біг: чи можливо заробити на участі в забігах?

Сьогодні 08:43 268 0
Гроші за біг: чи можливо заробити на участі в забігах?

Джерело - Чемпіон.

Біг уже давно заполонив серця спортивних ентузіастів по всьому світу, а марафони перетворились для професійних атлетів на справжню роботу, яка приносить непоганий дохід. 

Наші друзі з Run Ukraine, які організовують бігову лігу Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020, допомогли нам розібратись, як і скільки заробляють професійні бігуни, які любительські марафони мають найбільший призовий фонд, чи реально заробити гроші на забігові непрофесіоналу та які грошові винагороди можна вибороти на українських стартах.

Як заробляють гроші на забігах професійні спортсмени?

Професійні спортсмени мають щонайменше два способи заробити гроші на забігах:

  1. Гонорар за участь.

Так, організатори забігів сплачують спортивній еліті, котру запрошують на івент, гонорар. Тобто запрошений спортсмен гарантовано отримує певну суму, незалежно від того, який результат він показав. 

Справа в тому, що участь у заході іменитих атлетів підвищує престиж забігу та є однією з головних умов для отримання сертифікації від World Athletics.

До речі, перший і єдиний старт в Україні зі статусом Silver Label від World Athletics — це ювілейний 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON.

  1. Призові за першість.

У кожного старту є призовий фонд, який розділяють серед переможців на основних дистанціях. Окрім цього, на забігах існує грошова винагорода за рекорд траси та грошові бонуси за час. 

Призові залежать від престижності бігового заходу. Найбільшу винагороду — 150 000 $ — отримують переможці Бостонського марафону, найстарішого марафону для любителів у світі. 

Чи може заробити гроші на забігах бігун-любитель?

Призові фонди мають не тільки світові мейджори, а нагороджують не лише атлетів, які посіли перші місця в категорії абсолют. Старти мають різні спортивні й вікові категорії, тож, якщо обрати менш титулований старт, то цілком можна "увійти в призи". 

10 марафонів з найбільшим призовим фондом

Організатори Бостонського марафону не єдині, хто сплачує найшвидшим атлетам щедрі призові. Ось перелік 10 марафонів світу з найбільшими призовими.

1. Boston Marathon

За перше місце в категорії абсолют два переможці — серед чоловіків і серед жінок — отримують по 150 000 $, за друге — по 75 000 $, за третє — по 40 000 $, за четверте — по 25 000 $, а за п’яте — по 15 000 $. Загалом у абсолюті грошові винагороди вручають з першого по п’ятнадцяте місце. Також існує ще багато спортивних категорій з призовими. Найменша винагорода — 750 $ за десяте місце серед учасників на інвалідному візку. При тому, що вартість участі становить 250 $ для нерезидентів США і 200 $ для резидентів.

2. TSC New York City Marathon.

За перше місце на цьому старті атлети отримають по 100 000 $, за друге — по 60 000 $, за третє — по 40 000 $. Загалом призовий фонд цього забігу становить понад 800 000 $. До того ж чоловіки можуть збільшити суму виграшу на 50 000 $, подолавши дистанцію швидше, ніж за 2:05:30, а жінки — швидше, ніж за 2:22:30. Вартість участі у цьому старті становить 358 $ для нерезидентів США і 295 $ для резидентів. 

3. Bank of America Chicago Marathon.

За перше мiсце тут також дають по 100 000 $, за друге — по 75 000 $, за третє — по 50 000 $, а збільшити виграш на 75 000 $ можна, пробігши марафон швидше, ніж за 2:04:38 для чоловіків, і швидше, ніж за 2:17:18 для жінок. При цьому вартість участі становить 220 $ для нерезидентів США і 195 $ для резидентів.

4. Tokyo Marathon.

Призовий фонд забігу сягає 400 000 $, при цьому по 100 000 $ отримують абсолютні переможці серед чоловіків і жінок. Також учасники можуть встановити світовий рекорд на трасі цього марафону й отримати додатково 260 000 $.

5. Standard Chartered Dubai Marathon

Ще один марафон, за перемогу в якому сплачують по 100 000 $, і перший з переліку, який не входить до "великої шістки" World Marathon Majors. За друге й третє місця організатори дають по 40 000 $ і 20 000 $ відповідно, а за десяте — 2 500 $. Також 200 000 $ може отримати бігун, який встановить на трасі рекорд. 

6. Seoul International Marathon

Переможці марафону серед чоловіків і жінок отримують по 70 000 $.

7. Standard Chartered Hong Kong Marathon.

Тут найспритніші атлети отримують по 65 000 $ за перше місце, по 30 000 $ за друге, по 15 000 $ за третє. Загальний призовий фонд забігу — 300 000 $. Також учасникам сплачують бонус за час — 10 000 $ чоловікам, які фінішують швидше, ніж за 2:10:00, і жінкам, які фінішують швидше, ніж за 2:28:00. Плюс по 12 000 $ чоловіку й жінці, які встановлять новий рекорд траси.

8. Virgin Money London Marathon.

Тут за перше місце спортсмени отримують по 55 000 $. Також є бонус за встановлення рекорду траси — 25 000 $ і за встановлення світового рекорду на трасі — 125 000 $. 

9. BMW Berlin Marathon.

Грошова винагорода за першість на цьому марафоні становить 50 000 $. 

10. Vodafone Istanbul Marathon.

У категорії абсолют організатори марафону сплачують грошову винагороду переможцям з першого по восьме місце — від 50 000 $ до 1000 $. Окрім абсолютної, звичайно, є ще інші спортивні категорії з призами.

Призові на українських стартах

Сьогодні біг є надзвичайно популярним не лише за кордоном, а й в Україні, а деякі українські старти за рівнем організації нічим не поступаються європейським і також мають призовий фонд. 

5 українських забігів з найбільшими призовими (дані за 2019 рік)

1. Білоцерківський марафон.

За перше місце на марафонській дистанції в І категорії (чоловіки й жінки від 18 до 39 років і старше, які побажали виступати в цій категорії) найшвидші чоловік і жінка отримали по 100 000 грн. За друге — по 60 000 грн., за третє — по 40 000 грн., за четверте — по 20 000 грн., за п’яте — по 10 000 грн., за шосте — по 5000 грн. 

За встановлення рекорду траси організатори пропонували 100 000 грн., а за встановлення рекорду України — 500 000 грн.

На півмарафонській дистанції грошові винагороди за 1-3 місця — 5000, 3000 і 2000 грн. відповідно.

У 2020 році Білоцерківський марафон відбудеться 4 жовтня.

2. 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON.

За перемогу на півмарафонській дистанції найшвидші чоловік і жінка у 2019 році  отримали по 2000 $, за друге, третє, четверте та п’яте місця по 1500 $, 1000 $, 750 $ 500 $ відповідно. Окремо в категорії абсолют був залік лише для українців. За перше місце в цьому заліку переможці з першого по п’яте місце отримали по 500 $,  300 $, 200 $, 100 $ і 50 $.

Також грошові винагороди отримали переможці у семи вікових категоріях (за перше місце — 1500 грн., за друге — 1000 грн., за третє — 800 грн.), переможці командних змагань і естафети.

Загальний призовий фонд змагання становив 582 400 грн. 

10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON цьогоріч перенесено з весни на осінь. Він відбудеться 19-20 вересня. Тож у вас є час добре підготуватись до старту.

3. 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON.

У категорії абсолют грошову винагороду отримують атлети, які показали найкращий результат на марафонській дистанції та посіли з першого по п’яте місце. Винагорода за перше місце —  1000 $, за друге — 500 $, за третє — 300 $, за четверте — 200 $, за п’яте — 100 $. 

Переможці на марафонській дистанції у вікових категоріях отримають по 1700 грн., 1200 грн., 900 грн. 

Загальний призовий фонд змагання 204 400 грн. 

Київський марафон цьогоріч відбудеться 31 жовтня — 1 листопада.

4. DNIPRO MARATHON.

Призові за першість на марафонській і півмарафонській дистанціях у категорії абсолют залежать від фінішного часу. Наприклад, переможець марафону отримує грошову винагороду в розмірі 15 000 грн., якщо він подолав дистанцію швидше, ніж за 2:28:00 (серед чоловіків) і 3:00:00 (серед жінок). Якщо фінішний час чоловіка-переможця 2:36:59-2:28:00, а жінки-переможниці 3:14:59-3:00:00, то вони отримують по 10 000 грн. Якщо переможці фінішували ще пізніше, то вони отримують по 7 500 грн. 

Таким способом розподіляются призові з першого по п'яте місця на дистанціях 42.195 км і 21.0975 км.

Переможці у семи вікових категоріях з першого по третє місце отримали по 1500 грн., 1300 грн., 900 грн.

За перше місце на півмарафонській дистанції учасники отримають від 3000 грн. до 5000 грн., за друге — від 2000 грн. до 4000 грн., за третє — від 1000 грн. до 3000 грн., за четверте — від 800 грн. до 2000 грн., а за п’яте — від 500 грн. до 1000 грн. в залежності від фінішного часу.

У 2020 році DNIPRO MARATHON відбудеться 6 вересня. 

5.  AVANTAZH KHARKIV INTERNATIONAL MARATHON.

Призові на марафонській дистанції у категорії абсолют тут також залежать від фінішного часу. Наприклад, за перше місце можна отримати 10 000 грн., якщо фінішний час менше, ніж 2:25:00 у чоловіків і 3:00:00 у жінок. Якщо час більше, то за перше місце можна отримати 7000 грн., 5000 грн. і 3 500 грн. в залежності від часу. Таким чином розподіляються призові й за інші місця з першого по шосте. 

Організатори нагороджують також переможців у трьох вікових групах серед чоловіків (40-49, 50-59, 60+) і в одній серед жінок (40+). За перше місце сплачують 1000 грн., за друге — 800 грн., за третє — 600 грн. 

На дистанції 21.0975 км призові отримують учасники, які посіли з першого по п’яте місце: 3000 грн., 2500 грн., 2000 грн., 1500 грн., 1000 грн. 

Харківський марафон цьогоріч відбудеться 4 жовтня.

 

Через карантин усі старти 2020 року відбудуться восени, тож, якщо ви розпочнете старанно тренуватись уже зараз, то маєте всі шанси показати гарний результат на осінніх забігах, посісти призове місце та отримати грошову винагороду. Тож вперед за рекордами!

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