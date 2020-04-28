Біг босоніж визнали менш травматичним, ніж в кросівках

Від 35 до 50 відсотків чоловіків і жінок отримують травми під час пробіжок. Найпоширеніші з них - травми колін, гомілок, ступнів.

Про це пише науковий журнал The Conversation.

При цьому з'ясувалося, що кросівки приносять більше шкоди, ніж користі, послаблюючи ногу.

Вчені вважають, що коли гола ступня торкається землі, в мозок передається інформація про її точне положення, включаючи напругу, розтягнення і тиск. Завдяки цьому, мозок контролює м'язи і рух суглобів.

У взутті якість сигналу, що передається в мозок інформації знижується, що призводить до тупої механіки бігу. Крім того, у взутті спортсмени приземляються в більш вертикальному положенні тіла з витягнутою ногою. Саме ця механіка найчастіше і призводить до травм.

Також дослідження показало, що люди, як і чотири-шість мільйонів років тому, все ще можуть бігати босоніж, особливо коли вони молоді. Так, в Новій Зеландії населення від 12 до 19 років на короткі і середні дистанції бігає босоніж. При цьому болі в колінах, щиколотках і ступнях у них зустрічаються рідше, ніж у людей того ж віку в інших країнах.

"Бігаючі босоніж повідомляють про меншу кількість травм колін і менше болю в п'яті в порівнянні з бігунами у взутті. Однак перші повідомляють про більшу кількість травм литкових і ахіллових сухожиль. Це говорить про те, що люди, які занадто швидко переходять до бігу на босу стопу, перевантажують свої м'язи і сухожилля," - йдеться в дослідженні.

З цієї причини тим, хто хоче спробувати бігати босоніж, радять почати тренування з ходьби.