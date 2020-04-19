Марафон більше не побіжать: біолог розповіла про наслідки COVID-19 для організму

Тим, хто перехворів коронавірусом у важкій формі, доведеться зіткнутися з новими проблемами.

Пацієнти, які перехворіли коронавірусом COVID-19 у важкій формі, можуть згодом зіткнутися з серйозними проблемами зі здоров'ям. Зокрема, хвороба може позначитися на нормальній роботі мозку і легень.

За словами професора Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона (США) Анчі Баранової, лікарі фіксують зменшення об'єму легень і погіршення роботи мозку у пацієнтів, які перехворіли коронавірусом.

"Молоді люди марафон не можуть більше бігати, а більш літні люди відчувають задишку, коли по сходах піднімаються. Знову ж таки не у всіх, а лише у тих, хто переніс важку форму, і навіть у цьому випадку не у всіх, а лише у тих, кому особливо не пощастило", — сказала експерт.

Крім того, за її словами, у хворих з важким перебігом COVID-19 спостерігаються неврологічні симптоми. Зокрема, у літніх людей буває симптом сплутаності свідомості та дезорієнтація.

"Здатність вірусу викликати нейрозапалення сумнівів не викликає (...) Хворі повідомляють, що навіть після того, як вони виписані з госпіталю, залишається втома і туман в голові", — зазначила Баранова.

При цьому як довго пацієнти будуть страждати від наслідків хвороби, наразі невідомо.