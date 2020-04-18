Федерація легкої атлетики та міністерство спорту пообіцяли нагороджувати всі види легкої атлетики рівноправно.

Про це розповіла легкоатлетка Ольга Ляхова у Facebook.

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"Я дуже рада, що нарешті-то це справа закінчилася. Федерація легкої атлетики визнала свою провину за те, що не відстояли мою стипендію. Але головна мета цієї обіцянки впритул зайнятися зміною цього положення. Це повинно йти спільно, по-перше з боку ФЛАУ, по-друге з боку Міністерства. Але обіцянка мені дана, і обіцянку того, що надалі таких дискусій не виникне. І що всі види легкої атлетики будуть нагороджуватися рівноправно.

Компроміси знайдені. Вірю в позитивні зміни", - розповіла Ляхова.