 Українська легкоатлетка на тренуванні замість штанги використовує масажиста | RunNews | Champion.com.ua
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Українська легкоатлетка на тренуванні замість штанги використовує масажиста

Вчора 21:16 991 0
Українська легкоатлетка на тренуванні замість штанги використовує масажиста

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Ганна Рижикова показала тренувальний процес на карантині.

Замість штанги спортсменка використовує масажиста збірної України Владислава Проніна.

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"Щоденник тренувань на карантині: замість штанги - силові вправи з живою вагою", - написала Рижикова.

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