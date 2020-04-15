Усейн Болт показав, що таке справжня соціальна дистанція

Джерело - Чемпіон.

Рекордсмен світу в спринті на 100 м та 200 м ямаєць Усейн Болт опублікував фото свого переможного забігу на Олімпіаді-2008 у контексті соціального дистанціювання.

Фото Болт оприлюднив в Instagram.

Болт виклав знімок фінішу на дистанції 100 м на Іграх-2008 в Пекіні, де він на кілька метрів випередив решту суперників та здобув своє перше олімпійське золото.

"Соціальна дистанція", - підписав фото Болт.

33-річний Усейн Болт є восьмиразовим олімпійським чемпіоном та рекордсменом у бігу на 100 м та 200 м. Легендарний ямаєць завершив кар'єру в 2017 році.