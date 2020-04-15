 Відновлення бігуна в домашніх умовах: оглядаємо допоміжні засоби для самомасажу | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Алієв зізнався, що має російський паспорт
Сьогодні 07:04 2809
Мілан зацікавився захисником Динамо
Сьогодні 09:09 1596
Фанати вимагали крові – тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського
Сьогодні 06:58 1070
Бій Усика можуть перенести у Саудівську Аравію
Вчора 22:45 340
Ломаченко висміяв заяву Хейні
Вчора 20:30 2784
Шахтар запускає власний телеканал
Вчора 20:14 1934 1
Попов відреагував на інтерес Наполі
Вчора 18:45 2544
АПЛ може відновитися у червні матчами без глядачів
Вчора 17:44 1386
ФІФА перенесла старт клубного чемпіонату світу
Вчора 17:16 1480
Алієв: Хочу щоб братні народи Росії і України дружили
Вчора 15:32 6702 4
Блоги
Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:13 415
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:43 274
11 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша
11 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:52 1063
Про матчі на контору, борги та трансфер Куарежми - Олександр Шуфрич
Про матчі на контору, борги та трансфер Куарежми - Олександр Шуфрич Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:00 267
Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео
Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:38 1326
Алієв одягнув сукню дочки для популярного челенджа
Алієв одягнув сукню дочки для популярного челенджа Valeriy Ruchka
Вчора 17:33 378
Що найголовніше в танку? - Шовковський розповів установку Лобановського на матч проти Барселони
Що найголовніше в танку? - Шовковський розповів установку Лобановського на матч проти Барселони Valeriy Ruchka
Вчора 15:21 3138 1
Легенда Дніпра тренує гравців УПЛ під час карантину
Легенда Дніпра тренує гравців УПЛ під час карантину Valeriy Ruchka
Вчора 14:10 512
Дівчина дня: еротична фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу
Дівчина дня: еротична фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Андрій Твердохліб
Вчора 14:09 3675
Шевченко із сином виконали челендж від Джоковича
Шевченко із сином виконали челендж від Джоковича Valeriy Ruchka
Вчора 10:01 1948
ВІДЕО. Останній гол у житті Колбі Кейва
ВІДЕО. Останній гол у житті Колбі Кейва Андрій Твердохліб
12.04.2020 14:15 1007
Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов
Про золоту клітку Шахтаря, кидалово в бізнесі та завершення кар‘єри - Рустам Худжамов Valeriy Ruchka
12.04.2020 12:31 3268
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином
ВІДЕО. Завершення історії: Ломаченко переміг Селімова в WSB і поставив крапку в протистоянні з росіянином Андрій Твердохліб
12.04.2020 10:30 9006
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ
ВІДЕО. Ми ніколи не забудемо: перша шайба Кейва в НХЛ Андрій Твердохліб
12.04.2020 09:20 612
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком
Біль дня. Дружина померлого 25-річного хокеїста Едмонтона опублікувала фото з покійним чоловіком Андрій Твердохліб
12.04.2020 08:20 3755 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:15 Євро-2020 Росія готова прийняти Євро-2020 - депутат Держдуми 112
12:57 Футбол Голкіпер, який забивав Шахтарю, переміг коронавірус 386
12:41 Інше Гутцайт пояснив, на що будуть витрачені 2,6 мільярда гривень 567
12:25 Бокс Хейні: Ломаченко і Лопес не зможуть побитися за звання абсолютного чемпіона 689
12:13 Блог Дівчина дня: еротична фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 428
12:09 RunNews Відновлення бігуна в домашніх умовах: оглядаємо допоміжні засоби для самомасажу 462
12:06 Футбол Барселона і Челсі можуть обмінятися зірками 620
11:48 Футбол Алієв: Хабіб - гордість Росії, Конор - телевізійний клоун 743
11:43 Блог Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою 278
11:33 Футбол Маліновський поскаржився на важкі тренування в Аталанті 706
11:24 Футбол Морозюк: Якби Лобановський був живий, у нього був би інший футбол 691
11:15 Футбол Михайленко: Думок про відставку не було 799
10:57 Хокей Всі гравці Оттави вилікувалися від коронавірусу 722
10:52 Блог 11 років тому Роналду забив гол, за який отримав премію Пушкаша 1072
10:41 Футбол Легіонер Динамо поскаржився на величезні штрафи в Україні 892
10:38 Інше Коронавірус: в Україні новий антирекорд. Ситуація на 15 квітня 16498
10:25 Футбол Клуб АПЛ бажає підписати захисника Динамо 843
10:10 Інше Українських спортсменів можуть звільнити від карантину 1140
10:00 Блог Про матчі на контору, борги та трансфер Куарежми - Олександр Шуфрич 267
09:55 Футбол Шаран підказав Шевченку якого футболіста варто викликати до збірної України 1287
09:40 Футбол Челсі повісив цінник на Канте 954
09:38 Блог Віталія Кличка таки відправляли в нокаут – рідкісне відео 1340
09:25 Футбол Алієв хоче відновити тренерську кар'єру 1300
09:09 Футбол Мілан зацікавився захисником Динамо 1596
08:55 Футбол Міністр спорту і туризму Білорусі: На сьогодні передумов для припинення чемпіонату країни немає 193

Відновлення бігуна в домашніх умовах: оглядаємо допоміжні засоби для самомасажу

Сьогодні 12:09 462 0
Відновлення бігуна в домашніх умовах: оглядаємо допоміжні засоби для самомасажу

Джерело - Running club Poltava.

Кожен бігун повинен пам’ятати: відновлення – 50% успіху. Найкраще відновлення для любителя пробіжок – це сон, сауна та масаж. Та в нинішніх реаліях до улюбленого масажиста не потрапити. А ноги так і просять рятівного релаксу. Альтернативою може стати самомасаж. Особливо якщо його проводити за допомогою спеціальних предметів.

Масаж покращує кровообіг, а значить, продукти метаболізму швидше виводяться з організму, а поживні речовини швидше надходять до м’язів. Завдяки швидкому відновленню м’язи будуть більш гнучкими і менш болючими. За допомогою масажу можна не тільки повернути колишнє задоволення від пробіжок, але і підвищити продуктивність. Якщо ви серйозно налаштовані бігати, то масаж повинен стати одним з обов’язкових пунктів вашого бігового плану. Звісно, найкраще звертатися до спеціаліста. В умовах же карантину помасажувати ноги можна попросити близьку людину або самому спробувати попрактикувати на собі деякі масажні рухи: погладжування, натискання, розтирання і постукування. Для більш продуктивного відновлення в домашніх умовах слід використовувати звичайний тенісний м’ячик, масажний роллер, електростимулятор та масажер.

Масаж тенісним м’ячем

Використання тенісного м’яча для самомасажу – відмінний (і недорогий) спосіб полегшити біль, що викликаний хронічним напруженням м’язів. Переваги використання полягають в його невеликому розмірі. Це дозволяє зняти тиск там, де це необхідно. М’яч ефективний для зняття напруження в невеликих областях, таких як стегна, поперек, руки і ноги. Також він дуже зручний для впливу на важкодоступні ділянки тіла.

Біль в ногах

Чому це працює: м’яч розслаблює зв’язки і сухожилля в підошвах ніг, що дає розслабляючий ефект на всю задню сторону тіла.

Як це робити: помістіть м’яч під склепіння стопи, стоячи поруч зі стіною або стільцем для стабільності. Утримуйте п’яту на підлозі. На вдиху м’яко притискайте вагу вашого тіла до м’яча. На видиху – відпускайте тиск. Виконуйте 10 вдихів. Далі рухайте м’яч по довжині стопи, від носка до п’яти, масажуючи підошву ноги. Виконуйте 60 секунд і повторіть на іншій нозі.

Напруга в гомілці

Чому це працює: м’яко масажуючи м’яз гомілки, напруга вивільняється з тієї частини м’яза, яка з’єднує задню частину коліна з п’ятою.

Як це робити: сядьте на підлогу і помістіть м’яч по центру гомілки. Акуратно водіть ногою по м’ячу протягом 5-ти глибоких вдихів. Перемістіть м’яч ближче до коліна і повторіть. Далі повторіть всю процедуру на іншій нозі.

Біль в коліні

Чому це працює: м’яч впливає на щільну сполучну тканину бічної поверхні стегна. Зняття тиску з цієї області полегшить біль в коліні і стегні.

Як це робити: спираючись на праве передпліччя, зігніть ліву ногу, щоб підтримувати вагу вашого тіла. Помістіть 2 м’ячика під праве стегно. Повільно рухайте стегно з боку в бік, перекочуючи м’ячі. Виконуйте протягом 15-ти вдихів або до 2-х хвилин. Повторіть на іншій нозі.

Біль у стегні

Чому це працює: точковий вплив на тригерні точки зовнішньої поверхні стегна вивільняє м’язову напругу в області тазостегнового суглобу, а також впливає на нижню частину спини і стегна.

Як це робити: зігніть ноги, лежачи на спині. Опустіть праве коліно в сторону і помістіть м’яч під праве стегно (середній сідничний м’яз). Акуратно переносите вагу тіла справа наліво по м’ячу. Повторюйте на 15 вдихів або до 2-х хвилин. Повторіть на іншій нозі.

Біль у нижній частині спини

Чому це працює: м’яч дозволяє робити розвантаження поперекових хребців.

Як це робити: зігніть ноги, лежачи на спині. Додайте два м’ячі в районі куприка з двох сторін. Акуратно переведіть вагу тіла на м’ячі і дихайте глибоко. Виконайте 15 вдихів.

Міофасціальний масаж роллером

Міофасціальний масаж – це техніка масажу, яка впливає не на м’язи, а на фасції, що оточують м’язи (оболонки зі сполучної тканини, які утворюють футляри для м’язів). Можна домогтися повного розслаблення однієї або групи м’язів, які знаходяться в стані спазму (затиску, напруги). Поверхневі або підшкірні фасції розташовуються під шаром підшкірного жиру і саме на них впливає масаж.

Призначення масажу – позбавити людину від міофасціального больового синдрому (МБС), який проявляється спазмом м’язів. Через занадто велике навантаження в м’язовій тканині виникає сильна напруга і активізуються хворобливі ущільнення. Однак міофасціальний масаж показаний не тільки при травмах – він корисний всім, хто активно тренується, для більш ефективної роботи м’язів.

Як робити?

Для самомасажу вам знадобиться спеціальний ролик, який можна придбати в спортивному магазині. Прокатувати м’язи потрібно повільно і обережно. Ніколи не прокочують суглоби або кістки.

Переваги та застереження

Протипоказання у міафасціального масажу такі ж, як і у звичайного: запальні процеси в ділянках тіла і проблеми з судинами. В іншому ж він показаний всім спортсменам, оскільки допомагає швидко відновити напружені м’язи і підвищує продуктивність тренувань.

Глибокий вплив на фасції і м’язи руйнує спазмічні вузли або розслабляє напружені м’язи і спайки. Міофасціальний масаж відновлює нормальний кровообіг і здоров’я тканин.

Однак він має і більш глобальну дію. Якщо робити такий масаж регулярно, то у вас покращиться постава, координація рухів, а значить, і спортивні досягнення, і якість життя в цілому.

Електростимуляція м’язів

Електростимуляція м’язів в наш час стала популярною як серед професійних атлетів, так і серед любителів. Ця процедура активно і успішно застосовується в спортивній медицині та реабілітації. Використання електростимулятора, як доповнення до традиційних тренувань, дозволяє збільшити їх результативність, прискорити процес відновлення і лікування після травм, забезпечити швидке відновлення і полегшення болю після інтенсивних зусиль.

Переваги методу

Активація кровообігу в стимульованій зоні, що сприяє дренуванню різних токсинів, накопичених в м’язах.

Полегшення болю після вивільнення природних речовин з аналгетичними властивостями (ендорфіни і енкефаліни).

Зменшення м’язового тонусу, тобто зниження напруження м’язових волокон.

Масажер для ефективного масажу глибоких м’язових тканин

Спеціальний масажер забезпечує максимально глибокий масаж тканин хворих і перевантажених м’язів, а також може використовуватися, як елемент масажу для розминки. Має різні насадки, швидкості та позиції.

• Допомагає зменшити біль в м’язах.

• Допомагає послабити напруження м’язів.

• Можна використовувати для розігріву м’язів перед початком фізичної активності.

Скільки і коли робити самомасаж?

Насправді, складно знайти бігуна, знайомого з надлишком масажу. Та навряд чи ви зможете виділити на це занадто багато часу і грошей. В ідеалі потрібно масажувати м’язи приблизно через кілька годин після кожного важкого тренування. Але навіть якщо ви будете робити масаж час від часу, це все одно матиме позитивний вплив на стан м’язів.

Якщо ви збираєтеся брати участь в забігу, то варто масажувати тіло за 3-5 днів до заходу.

У будь-якому випадку варто враховувати, що інтенсивність і глибина масажу, з одного боку, визначається навантаженням на м’язи під час бігу, а з іншого – визначає перерву між масажем і наступною пробіжкою.

Коментарі ()