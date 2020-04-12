Українського тріатлоніста дискваліфікували на 4 роки

Данило Сапунов є учасником трьох Олімпіад

Український тріатлоніст і учасник трьох Олімпіад Данило Сапунов здав позитивну допінг-пробу минулого року. Тест проходив напередодні гонки Ironman Hawaii 2019.

Про це повідомляє tri2b.

У крові 38-річного українського спортсмена виявили еритропоетин. Він заднім числом отримав чотирирічну дискваліфікацію, що може означати закінчення кар'єри.

Відзначимо, що в підсумку на Ironman Hawaii 2019 Данило Сапунов посів лише 24-е місце. У листопаді 2018 року українець виграв свою першу і єдину гонку Ironman в Малайзії.

В активі тріатлоніста три участі на Олімпійських іграх (Афіни-2004, Пекін-2008, Лондон-2012), він також виступав у німецькій Бундеслізі з тріатлону.