Ліщинська балотуватиметься на посаду президента федерації легкої атлетики України

Срібна призерка Олімпіади-2008 у Пекіні Ірина Ліщинська планує брати участь у виборах президента федерації легкої атлетики України.

Про це заявила сама колишня спортсменка.

"Я 32 роки в легкій атлетиці і дуже багато розмірковую про справжній стан справ в нашому виді спорту. Цього року мають відбутися вибори президента федерації легкої атлетики України. І я планую брати участь. Я не хвилююся виберуть мене чи ні, я абсолютно нічого не втрачаю, мені є багато чим займатися в житті, просуваючи цінності спорту і здорового способу життя. Я знаю, що в будь-якому випадку "мої" люди залишаться зі мною, тому що я не вмію прикидатися і грати ролі і вони поділяють зі мною одні цінності. І я не 100 $, щоб всім подобається. Я ціную людей мають своє думкою, нехай навіть не збігається з моїм, які люблять, розвивають і горять своєю справою. Я вимоглива до себе та інших і люблю планомірно йти до поставленої мети", - заявила Ліщинська.