Дворазова олімпійська чемпіонка побила рекорд Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Дворазова олімпійська чемпіонка Кастер Семеня взяла участь у челенджі Кріштіану Роналду з качання пресу і змогла перевершити результат самого португальця

Відео спортсменка опублікувала у Instagram.

Семеня взяла участь у челенджі, який запустив форвард італійського Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Лежачи на спині потрібно підняти ноги і руки вгору до стелі і постаратися дістати долонями до ступень якомога більше разів за 45 секунд. Португалець зробив 142 повторення, легкоатлетка - 176.

"Привіт, народ! Спасибі Роналду за його виклик, він зробив все можливе, мені вдалося набрати 176 за 45 секунд", - написала спортсменка.

Кастер Семеня є дворазовою олімпійською чемпіонкою в бігу на 800 метрів (Лондон-2012 і Ріо-2016).