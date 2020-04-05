 6 ознак того, що ви переборщили з тренуваннями | RunNews | Champion.com.ua
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6 ознак того, що ви переборщили з тренуваннями

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6 ознак того, що ви переборщили з тренуваннями

Джерело - mixsport.pro.

Спіймали кураж і тренуєтеся на повну? У всьому має бути міра. Ось ознаки того, що настав час зробити паузу.

  Важливо: Кето-дієта: що це і кому вона дійсно потрібна 

1. Хронічна втома

Регулярні фізичні навантаження допомагають бути більш енергійним. Але якщо перестаратися, ви весь час будете відчувати втому.

2. Постійний біль

Кріпатура після тренування – це нормально. Але якщо біль у м'язах не проходить після відновлення і зберігається тривалий час, потрібно відпочити.

3. Часті травми

Травмуватися можна через неправильне виконання вправ. Але навіть якщо ви все робите правильно, у вас є ризик отримати травму через виконання занадто великої кількості однотипних вправ.

4. Зниження витривалості

Звичні навантаження раптом стали дуже важко даватися? Це означає, що ви не даєте тілу достатньо часу для відновлення.

5. Погіршення настрою

На думку вчених з Гарвардської медичної школи, надмірні навантаження можуть викликати дратівливість, стрес і навіть депресію. Часто сумуєте без причини? Зменште навантаження!

6. У вас виникла відраза до тренувань

Якщо занадто багато тренуватися, то навіть улюблені види спорту можуть набриднути. Також варто відпочити, якщо від одного тільки виду бігуна або спортивної форми ви починаєте відчувати психологічний дискомфорт.

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