Як заробити на бігові: призові, які виплачують на світових марафонах

$ 50 000 тому, хто прийде першим на Лондонському марафоні, $ 200 000 переможцю марафону в ОАЕ ... Виходить, що на бігу можна добре заробити. Розповідаємо, як це працює.

Як заробляють на бігу професіонали

Для елітних атлетів біг давно перестав бути приємною розвагою, способом потішити самолюбство і підтримувати блискучу фізичну форму. Для них це робота, за яку добре платять. Виграш на марафонах стає для них засобом для існування. Причому безбідного.

Особливо мотивує фінансове благополуччя спортсменів з Кенії, Ефіопії та інших бідних країн: біг для них - єдина можливість вибратися з убогості.

Існує кілька способів отримати грошовий приз на змаганнях. Перший і найочевидніший - виграти забіг. Причому до основної суми можуть додатися приємні бонуси. Наприклад, на Лондонському марафоні дають додатково $ 25 000 за рекорд дистанції і $ 125 000 доларів за світовий рекорд. Бостонський марафон за рекорд дистанції дає $ 25 000, а рекордсменів світу чекають додаткові $ 50 000.

Тобто якщо бігти швидко, за гонку можна отримати близько $ 300 000. А якщо успішно виступити в кількох престижних марафонах, за рік можна зробити мільйон доларів.

Другий спосіб - просто показати хороший час. Наприклад, в Лондоні видають приз в $ 100 000 чоловікам, які пробігли марафон за 2:05 години, і жінкам, укладіть о 2:18.

Третій спосіб - це гонорар за участь. Правда, це відноситься тільки до іменитих бігунів, яких організатори запрошують, щоб підняти престиж гонки.

Першим таку практику ввів Нью-Йоркський марафон ще в 1900-х. Тоді організатори запросили олімпійського чемпіона Білла Роджерса, а той попросив грошей. І йому пішли назустріч.

Як заробляють на бігу любителі

Навіть якщо ви поки не вибігаєте марафон з 2:05, виграти грошовий приз все одно можна. Звичайно, на тлі призового фонду на мейджорах винагорода на аматорських перегонах здасться краплею в морі.

До того ж виграти на Мейджорі, обігнавши великого Мо Фару, майже нереально. А на невеликих локальних стартах шансів набагато більше. І вони істотно зростуть, якщо вибирати добре знайомі забіги, де траса і конкуренти не стануть для вас сюрпризом.

Найгрошовитіші світові забіги

Дубайський марафон (ОАЕ). Арабські шейхи перетворили свій забіг в найдорожчий у світі: загальний призовий фонд марафону в Дубаї становить майже $ 1 мільйон. З них першим десяти учасникам (чоловікам і жінкам) вручають призи від $ 200 000 до $ 10 000 доларів. А перша трійка на дистанції 10 км нагороджується сумами від $ 1000 до $ 4000. Плюс за рекорд траси додатково вручають $ 250 000.

Бостонський марафон (Бостон, США). Призовий фонд Бостонського марафону - $ 830 000. За $ 150.000 отримують перші місця, по $ 75 000 - другі і $ 40 000 - треті. Переможцю забігу на 15 км вручають $ 1500.

Нью-Йоркський марафон (Нью-Йорк, США). Важко повірити, але в 1976 році призовий фонд в Нью-Йорку був всього $ 1000.. Тепер це вже $ 800 000. Переможці отримують по $ 100 000. За друге місце дають $ 60 000. За третє - $ 40 000.