Онлайн-забіги: єдина можливість для бігунів стартувати навесні 2020 року

Джерело - Running club Poltava.

Кожен бігун з нетерпінням чекає весну – відкриття сезону стартів, до яких кожен готувався всю зиму. Тож відміна всіх забігів через поширення коронавірусу вибила з колії не тільки професіоналів, а й любителів. Адже це позбавляє можливості покращити свої результати на певній дистанції, отримати позитивні емоції та незабутні спогади, зустрітись з друзями, нафотографуватись і поповнити колекцію медалей. Що ж – з кожного досвіду, навіть негативного, треба брати уроки, переглядати цінності та пріоритети. Отже, єдиною альтернативою стартувати цієї весни стали онлайн-забіги. У чому їх перевага та що пропонують організатори стартів – у цій публікації.

Суть онлайн-забігів – це свобода в локації, темпі, екіпіруванні, часі і дистанції. Ви самі обираєте де, з ким і головне коли подолаєте необхідну дистанцію.

Плюси віртуальних стартів:

1. Вільний час участі. Ви самі вибираєте, коли пробіжите дистанцію.

2. Вільне місце участі. Ви самі вибираєте, де пробіжите дистанцію.

3. Медалі та подарунки за участь.

4. Додаткова мотивація, адже ви не просто виходите на чергову пробіжку, а є учасником офіційного змагання.

5. Можливість заощадити на дорозі, харчуванні, житлі, а іноді і вартості участі.

6. Хороша нагода для дитини почати займатися бігом, коли за певну працю (тренування) їй приходить медаль, з’являється азарт і мотивація більше тренуватися.

7. Альтернатива для мам і тат, які не можуть відправитися з маленькою дитиною в інше місто, щоб взяти участь в старті.

8. Можливість без стартового мандражу спокійно пробігти дистанцію, щоб оцінити свої сили.

9. Нагода зрозуміти свою проміжну форму перед подальшими змаганнями і підвищити мотивацію додатковою нагородою в колекцію.

10. Не потрібно відстоювати традиційну чергу до туалету, що неодмінно вишукується в стартовому містечку, й стартувати в натовпі, намагаючись не перечепитись через чиїсь ноги й не спіймати тумака в ребро.

11. Не псуєте настрій через помилки організаторів чи волонтерів на трасі, коли ви повертаєте не туди. Ви самі обираєте свій маршрут й можете змінювати його на бігу.

12. Можливість похвалитися своїм результатом та новою медалькою в соцмережах та отримати визнання, що надихає на подальші перемоги.

13. Тривалі поїздки негативно позначаються на результативності бігу. Переїзди, а тим більше перельоти, дуже впливають на організм.

14. Ви живете в селі чи містечку, звідки важко виїхати кудись спеціально на забіг.

15. Багатьом бігунам не дуже комфортно брати участь в офлайнових змаганнях через недостатньо хорошу фізичну форму, повільний темп бігу і сором’язливість. Онлайн-забіг – чудова альтернатива, адже можна пробігти свою дистанцію у віддаленому безлюдному місці.

Як бачимо, плюсів достатньо, і для багатьох вони досить значні. Бігти віртуальний забіг ви можете в будь-якому місці, іноді – навіть на біговій доріжці. Головне – пробігти заданий кілометраж і виконати всі умови організаторів. Щоб стати учасником віртуального забігу, слід мати додаток на телефоні для фіксації маршруту і час його подолання. Для цього використовують фітнес-браслети або спортивні годинники.

Які онлайн-забіги є в Україні навесні 2020 року?

Online забіг “Давай #тримати_дистанцію”

Компанія Run Ukraine пропонує тобі взяти участь в ОНЛАЙН-забігові, присвяченому Kyiv Half Marathon, 4-5 квітня й пробігти свою дистанцію на зло всім вірусам, але дотримуючись рекомендацій МОЗ України та ВООЗ.

УМОВИ УЧАСТІ

Вийти на пробіжку 4 або 5 квітня 2020 року.

Зробити скрін зі свого трекера, опублікувати його у соцмережах з хештегом #тримати_дистанцію та відмітити сторінки Run Ukraine і Kyiv Half Marathon.

Коли вийдеш на онлайн-забіг, пам’ятай, що саме в цей момент хтось такий, як і ти, біжить в іншому куточку Києва, України чи світу.

Нехай це надає тобі сил і надихає на нові звершення так само, як нас надихають твої досягнення і твоя незламність на створення ще більш масштабних і потужних бігових заходів.

Давай #тримати_дистанцію!

Наші сила та єдність здолають всі віруси! https://www.facebook.com/events/642171283183309/

КаRUNтин Challenge від Toprunners

Ось що пишуть організатори: “У нормальних людей карантин, а у нас, бігунів, #каRUNтин

Бігові тренування зміцнюють імунітет та покращують настрій, тож шнуруй кросівки та запалюй свій район бігом.

Найкращим — щотижня призи від SIS Ukraine, Lanet, TOP Runners.

Переможців визначаємо серед чоловіків та дівчат у номінаціях:

найбільша кількість кілометрів, подоланих за тиждень

найдовша пробіжка тижня

король гори — найбільший набір висоти протягом тижня.

Призи вручимо особисто в Києві або відправимо по Україні “Новою Поштою”.

Keep calm & keep running!” https://www.strava.com/clubs/каrunтин-challenge-596379

Дистанційні старти від New run

Весняна частина сезону New run відбудеться дистанційно в інноваційному форматі, який збереже здоров’я та не дасть змоги втратити бігову форму учасника змагань. Нововведення стосується 5 івентів: у Запоріжжі, Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Одесі.

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В основі механізму проведення закладено додаток STRAVA. У дистанційному проведенні Нова пошта марафон і Нова пошта напівмарафон братимуть участь лише індивідуальні дистанції: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км (естафети розформують в індивідуальні дистанції). Дитячі старти відмінено. Кожен учасник отримає стартовий пакет та медаль поштою. Організатори залишили право безкоштовного переносу реєстрації на будь-який старт осені 2020 або сезону 2021. https://newrun.com.ua

Онлайн-марафон від Avantazh Kharkiv International Marathon

Цей проект вже стартував 30 березня. У ньому об’єднали корисну інформацію з бігу, елементи гри та великий призовий фонд для азарту (кросівки, сертифікати, спортивне харчування та інвентар). Протягом 3-х тижнів учасники бігають в режимі 4/3 (три вихідних на тиждень), надсилають звіти та отримують бали за кілометри. За пропуск – виліт з марафону. Також передбачені відеоуроки від бігового тренера та спортивнi міні-завдання від організаторів, якi приносять додатковi бали. Володарів 1-3 місць визначать серед чоловіків і жінок. https://kharkivmarathon.com/online?utm_source=facebook&utm_medium=facebook&utm_campaign=facebook&fbclid=IwAR3IuNgQyOyCdcuACJYzNOR4_kbsIktfU3i96_2ksq_7Zck8ILw2AoLhjW4#rec172407677

Люті300 від УАЛ Харків

21 лютого стартував челендж #люті300, який організовують студенти УАЛ Харків.

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У чому суть:

Необхідно пробігти 300 км за 3 місяці!

Додавайся в телеграм-чати:

https://t.me/luti300official

https://t.me/luti300.

Долучитися до челенджу можна аж до його кінця.

Фініш 21.05.

Змагайся за головні призи — бігуни, які набігають найбільше кілометрів отримають безкоштовні реєстрації на забіги від NewRun та бігові футболки.

#УкраїнаБіжить

Це онлайн-змагання серед регіонів України для поширення бігового руху в Україні під гаслом “Біжи! Перемагай! Об’єднуй!” Протягом тижня бігуни конкретного міста звітують у телеграмі про свої пробіжки, а в понеділок визначають регіон, де набігали найбільше кілометрів. Крім того, кожне місто визначає свого тижневого лідера та лідерку і їх фото на наступний тиждень стають аватаркою чату.

Чат https://t.me/UkraineRunning

Quarantine Spring Run 2020

Running Club "Scientist" запрошує взяти участь у Першому антивірусному дистанційному пробігу "Quarantine Spring Run 2020"

16.03.–03.04.2020 р.

Старт де завгодно і коли завгодно у зазначені дати

Реєстрація: обов’язково на сайті https://timingevents.com/ua/events/429

Дистанції:

10 км

21.1 км

5 км

5 км Скандинавська ходьба

Вартість реєстрації: 222 грн.

Онлайн забіг AntiCovid-2019 Marathon

Правила участі прості:

Реєстрація тут https://www.facebook.com/photo.php?fbid=645360712906745&set=a.152506995525455&type=3&av=557910011030541&eav=Afag3cYE1HrE0ac1ahFk1XDDMMwtn3aGdY0zqYFLkcIZ1uQ8gAiJYXGrrKDJXSBM2dA&theater: пишете організатору – отримуєте стартовий номер. Вибираєте дистанцію: 42.2, 21.1 або 10 км. Можна взяти участь у всіх 3 забігах. У будь-який зручний для Вас час пробігаєте обраний кілометраж, фіксуючи його будь-яким додатком для бігу. Робите скріншот забігу з часом і кілометражем, скидаєте організатору, який вносить результати в таблицю. Забіги фіксуються без автопауз і стопів. Не можна: використовувати скріни минулих забігів, включати короткі дистанції в довгі в рамках одного забігу. Обов’язково робите репост інформації і логотипу з додаванням свого фото з забігу і хештегом #anticovid2019marathon. Забіг абсолютно безкоштовний, але всі охочі можуть замовити круту пам’ятну медаль. Орієнтовна вартість – 200 грн. Нагородження: переможці та призери (1-3 місце) серед чоловіків та жінок отримають пам’ятні призи від організатора Павла Деркача. Онлайн-марафон стартував 15.03 і триватиме до закінчення карантину.

Міжнародний проект Quarantine Backyard Ultra

4-го квітня, в суботу, о 7:00 за MDT часом (тобто 4-го квітня, 16:00 за Київським часом) стартує Quarantine Backyard Ultra:

‍ змагання проводитимуться за загальними правилами, але в умовах самоізоляції,

гонка буде транслюватися у прямому ефірі на YouTube та традиційно в групі Facebook,

взяти участь може кожен, у кого є бігова доріжка (чи пристрій з GPS) та підключення до мережі Internet,

переможець отримає Золотий квиток.

Реєстрація триває до 7:00 3-го квітня за MDT часом (тобто до 16:00 3-го квітня за Київським часом). Організатори наголошують на тому, що це гонка “just-for-fun”, та закликають в першу чергу піклуватися про своє здоров’я, здоров’я своїх близьких, а також не порушувати правил карантину та умов самоізоляції. Тим не менш, за тиждень з моменту відкриття реєстрації на гонку заявилось 1119 учасників, і поки що це – наймасовіша з “дворових ультр” за всю їсторію їх проведення. Участь у гонці безкоштовна! https://personalpeak.ca/quarantinebackyard/?fbclid=IwAR33upD9A3an9md4kt6jvzKSitHj_TX9D7gWNcMN3t5ql5iZo_GxfEs2Mnw

Віртуальний забіг “Побігли без вірусів”

Цей захід відбувся о 9-00 22 березня одночасно у 4-х країнах світу, а саме в Україні, Угорщині, у Латвії та Ірландії. 169 учасників бігли на різних локаціях різні дистанції – 5 км, 10 км, 21.075 км, 42,195 км. У змаганні брали участь і полтавські бігуни – Віталій Сердюк (напівмарафон) та Олександр Борисюк, який фінішував марафон за 3:30:16 і став переможцем на цій дистанції серед чоловіків. https://run4all.org/blog/2020/03/23/переможці-та-призери-побігли-без-вір/?fbclid=IwAR1q6GS6MZCZTmqvVBZTVVl-CK965Asz32VcijGATx0J2jRWcSUqfzkrLo4

І вже 5 квітня стартує ІІ Віртуальний забіг “Побігли без вірусів” https://www.facebook.com/events/544039363160384/

Тож змагання віртуальні, а емоції, перемоги, призи та медальки – реальні!