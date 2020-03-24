Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон

Джерело - Чемпіон.

Про Террі Фокса може розповісти, мабуть, будь-який житель Канади. Він - справжній національний герой.

Канадець Террі Фокс народився 1958 року, його дитинство проходило на території провінції Британська Колумбія. У школі він цікавився баскетболом, а відразу після закінчення навчання надіслав документи до вузу, сподіваючись стати згодом викладачем фізкультури.

Проте в 19 років у початківця легкоатлета почав даватися взнаки сильний біль у нозі. Виявилося, у хлопця прогресував рак кістки, тому медиками було прийнято рішення про ампутацію кінцівки вище коліна. Фахівці встановили йому протез, однак прогнози лікарів були невтішними, Фоксу прогнозували неминучу смерть.

Хтось, можливо, вважав би це катастрофою. А Террі Фокс через кілька років, після напружених тренувань, вирішив пробігти через всю країну - від океану до океану. Метою його "Марафону надії" стало не самоствердження, а збір пожертвувань на дослідження онкологічних захворювань.

Юнак почав свій забіг 12 квітня 1980 року, символічно зануривши ногу в Атлантичний океан. Другий раз він збирався занурити її вже в Тихий океан, на іншому кінці країни. Він щодня долав традиційну марафонську дистанцію - у середньому 42 км. І це з протезом замість ноги, з постійним болем і розумінням, що хвороба прогресує. Рак поширився на легені, і 1 вересня Террі Фокс був змушений перервати дистанцію після 143 днів марафону, здолавши 5373 км. Через десять місяців, не доживши до двадцять третього дня народження, Террі помер.

Проте його мрія здійснилася! До лютого 1981 року зібрано трохи більше 24 мільйонів доларів - при тодішньому населенні Канади близько 24 мільйонів жителів! Але, найголовніше, він зумів привернути увагу держави і суспільства до проблеми. Тепер в Канаді і ще більш ніж в 50 країнах світу щорічно проводяться благодійні забіги імені Террі Фокса для збору пожертвувань на дослідження онкологічних захворювань.

У столиці країни Оттаві встановлено чудовий пам'ятник Террі Фоксу: юнак з натхненним обличчям немов зупинився на бігу.

Канадська влада назвала його ім'ям криголам, який був спущений на воду в 1983 році. Це дуже символічно. Особливо, якщо врахувати, наскільки зараз дієва в Канаді державна програма з онкології.