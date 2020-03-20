Hoka випустила трейлову модель кросівок з унікальним дизайном

Відома спортивна компанія Hoka One One випустила модель кросівок TenNine, які створені для однієї задачі - бігати на високій швидкості по крутих горах. Модель з гігантською п'ятою призначена для трейлів і ультрадістанцій, а ця незвичайна подовжена масивна п'ята забезпечує кращу амортизацію під час спуску з гори.

Реакція на цю модель була неоднозначною - хтось був в захваті від них, а хтось сприйняв модель як жарт і посміявся над творцями.

Але варто відзначити, що крім трейлових гонок ці кросівки непотрібні. Їх подовжена п'ята надійно фіксує стопу і знижує ризик підвернути щиколотку під час гірського спуску. А шар піни EVA настільки товстий, що ви не будете відчувати камені під ногами. Однак у повсякденному житті таке взуття буде приносити дискомфорт.

Вага кросівок становить 360 грамів, а ось ціна істотно вдарить по кишені, в лінійному ряді Hoka це точно не найдешевша модель - 250 євро на офіційному сайті компанії (близько 7 250 гривень).