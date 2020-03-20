Визначилася нова дата проведення KYIV HALF MARATHON

10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON відбудеться 19-20 вересня 2020 року.

У зв’язку зі світовою пандемією коронавірусу COVID-19 та карантинними заходами у столиці компанія-організатор Київського міжнародного півмарафону Run Ukraine прийняла рішення про перенесення заходу на друге півріччя 2020 року. Нову дату вже погоджено з Київською міською державною адміністрацією.

Усі реєстрації зберігаються за учасниками та будуть актуальними для нових дат 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON.

Бігуни, які не зможуть взяти участь у Київському півмарафоні 19-20 вересня, мають можливість перенести свою реєстрацію на будь-який з літніх та осінніх заходів Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020. Для цього до 27 квітня включно потрібно написати листа з проханням про перенесення реєстрації на [email protected]