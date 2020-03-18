Останнім часом стоїть гостре питаннями про те, як тренуватися зараз, коли бушує пандемія коронавірусу. На You Tube каналі "Бєг врєдєдн" з'явилося відео як тренуватися у період, коли у всьому світі бушує новий вірус.
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