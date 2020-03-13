Тест Купера: що це і для чого бігати 12 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Кеннет Купер є відомим американським лікарем-практиком, що розробив численні тести для оцінки фізичного стану організму. Тести Купера прості й зручні. Вони пройшли перевірку на тисячах ентузіастів і можуть бути рекомендовані людям різного віку і фізичної підготовки.

Що таке тест Купера

У далекому 1968 році американський вчений-медик і колишній полковник ВПС Кеннет Купер розробив систему для визначення рівня фізичного розвитку бійців армії США і спецпризначенців. Він запропонував своєрідний біговий тест, який потім був названий на його честь.

Суть тесту проста: це звичайний 12-хвилинний біг. Дистанція, яка буде пройдена за 12 хвилин - і є рівень працездатності людини. А результати і нормативні показники Купер звів у єдину таблицю для різних вікових груп - адже в 18 і 40 років зовсім різні фізичні можливості.

Чому саме біг?

Чому способом випробування працездатності Купер обрав саме біг? Тому що біг - це навантаження, що вимагає великих кисневих витрат, а також роботи серцево-судинної системи і 2/3 всіх м'язів. І по їх станом цілком можна судити про аеробних можливості, рівні витривалості та загальної "бойової готовності" організму.

Чому саме 12 хвилин?

Під час своїх досліджень Кеннет Купер підрахував, що саме стільки потрібно організму, щоб почати відчувати кисневе голодування, але без особливої ​​шкоди для здоров'я. Іншими словами, саме 12-хвилинний біг є показником вашого VO2 max.

Як пройти тест Купера

Отже, ви вирішили випробувати себе і пройти тест Купера. Почніть з розминки. Це обов'язкова умова навіть для спецназівця. Що вже говорити про бігуна-любителя. Бажані вправи для розминки - розтяжка, загальні вправи на всі групи м'язів і легкий біг підтюпцем, який підготує організм безпосередньо до тесту.

Пам'ятайте, що занадто коротка або занадто довга і активна розминка може вплинути на результати тесту. Ви можете не показати своїх реальних можливостей або просто втомитися ще до старту.

Зробили розминку і готові? Тоді беріть в руки таймер, засікайте 12 хвилин - вперед. Ваше завдання - втекти за відведений час якомога далі.

Для проходження тесту Купера краще вибрати рівну поверхню. В ідеалі це асфальт або манеж, а не доріжка в парку: нерівності грунту ускладнять завдання. Ви можете виконати тест і на біговій доріжці. Але обов'язково підніміть ухил на один градус - щоб імітувати біг на вулиці.

Після закінчення 12 хвилин відновіть дихання і заміряйте пройдену відстань. Результати, згідно своїй віковій категорії, оціните по таблиці Купера. Тепер ви знаєте, чи можна вас вважати фізично розвиненим.

Вік Ч/Ж Дуже добре Добре Задовільно Погано Дуже погано 13-14 Ч 2700+ м 2400 - 2700 м 2200 - 2399 м 2100 - 2199 м 2100- м Ж 2000+ м 1900 - 2000 м 1600 - 1899 м 1500 - 1599 м 1500- м 15-16 Ч 2800+ м 2500 - 2800 м 2300 - 2499 м 2200 - 2299 м 2200- м Ж 2100+ м 2000 - 2100 м 1700 - 1999 м 1600 - 1699 м 1600- м 17-19 Ч 3000+ м 2700 - 3000 м 2500 - 2699 м 2300 - 2499 м 2300- м Ж 2300+ м 2100 - 2300 м 1800 - 2099 м 1700 - 1799 м 1700- м 20-29 Ч 2800+ м 2400 - 2800 м 2200 - 2399 м 1600 - 2199 м 1600- м Ж 2700+ м 2200 - 2700 м 1800 - 2199 м 1500 - 1799 м 1500- м 30-39 Ч 2700+ м 2300 - 2700 м 1900 - 2299 м 1500 - 1899 м 1500- м Ж 2500+ м 2000 - 2500 м 1700 - 1999 м 1400 - 1699 м 1400- м 40-49 Ч 2500+ м 2100 - 2500 м 1700 - 2099 м 1400 - 1699 м 1400- м Ж 2300+ м 1900 - 2300 м 1500 - 1899 м 1200 - 1499 м 1200- м 50+ Ч 2400+ м 2000 - 2400 м 1600 - 1999 м 1300 - 1599 м 1300- м Ж 2200+ м 1700 - 2200 м 1400 - 1699 м 1100 - 1399 м 1100- м