Прем'єру фільму про історію української Паралімпійської чемпіонки перенесено

Джерело - Чемпіон.

Гранд-прем’єри та прокат спортивної драми Пульс перенесено у зв’язку з карантином.

Про це повідомляється на офіційній Instagram-сторінці фільму.

"Ми з нетерпінням чекали виходу фільму, але через загрозу епідемії коронавірусу змушені відкласти цю подію до кращих часів. Щойно стане відомою нова дата прем’єри – обов’язково вас повідомимо. Фільм обов’язково побачать найбільші глядацькі зали всіх українських кінотеатрів", - йдеться у повідомленні.

Пульс — українська повнометражна спортивна драма, заснована на реальній історії української спортсменки, легкоатлетки, Паралімпійської чемпіонки 2008 року, п'ятиразової срібної та бронзової призерки літніх Паралімпійських ігор 2008, 2012 і 2016 років — Оксани Ботурчук.