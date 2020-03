Прем'єру фільму про історію української Паралімпійської чемпіонки перенесено

View this post on Instagram

Гранд-прем’єри та прокат спортивної драми "Пульс" перенесено у зв’язку з карантином ⠀ Ми з нетерпінням чекали виходу фільму, але через загрозу епідемії коронавірусу змушені відкласти цю подію до кращих часів. ⠀ Щойно стане відомою нова дата прем’єри – обов’язково вас повідомимо. Фільм обов’язково побачать найбільші глядацькі зали всіх українських кінотеатрів. ⠀ Своєю чергою команда хоче висловити велику подяку всім партнерам та друзям проєкту, а також усім небайдужим, хто чекає на вихід фільму "Пульс". Ми дуже цінуємо вашу підтримку. ⠀ Обов’язково триматимемо в курсі подій. Слідкуйте за новинами проєкту на офіційних сторінках у Facebook та Instagram. @kyivstar.official #запідтримкиурядуукраїни #Пульс #Pulse #ЖивиМрійДолай #LiveDreamOvercome #kyivstar4g