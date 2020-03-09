 Як зрозуміти, що настав час міняти бігові кросівки | RunNews | Champion.com.ua
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Як зрозуміти, що настав час міняти бігові кросівки

Сьогодні 19:25 217 0
Як зрозуміти, що настав час міняти бігові кросівки

Джерело - Чемпіон.

Як часто ви міняєте спортивне взуття? Або, що ще більш важливо, як ви дізнаєтеся, що прийшов час його міняти? Ми розповімо, на що треба звернути увагу, щоб уберегти свої суглоби від зайвого навантаження, а себе - від травм і інших неприємностей.

Ви змінюєте кросівки тільки тому, що вони пошарпалися і виглядають непрезентабельно? Безумовно, зовнішній вигляд значущий, але він не є єдиним критерієм придатності взуття. Є ще такі фактори, як амортизація, зчеплення з поверхнею, мікроклімат внутрішнього простору. І всі ці речі не помітні, але вони відіграють важливу роль.

Від чого залежить ступінь зносу кросівок

Вага спортсмена.

Чим більшою масою володіє спортсмен, тим швидше його взуття приходить в непридатність. Тобто якщо вага людини 75 кг, то термін життя його кросівок буде більше, ніж у таких же кросівок, що належать людині вагою в 110 кг.

Поверхня.

Від поверхні, на якій проводяться тренування, залежить те, наскільки швидко зношується підошва. На асфальті буде один знос, на грунті - зовсім інший, а на "гумці" стадіону - третій.

Частота користування.

У цьому пункті все логічно. Взуття, яка використовується раз в тиждень, прослужить довше, ніж взуття, яку надягають кожен день.

Як визначити, що потрібно міняти взуття

Як ми можемо визначити, коли міняти кросівки? Причому зробити це, як то кажуть, на око, не використовуючи якесь складне обладнання, не піддаючи їх лабораторним випробуванням.

Амортизація

Найважливіша частина в бігового взуття - це підошва. Від стану підошви залежить те, яке навантаження відчувають ноги, суглоби, коліна, стопи і наскільки комфортно себе почуває спортсмен під час тренування.

На сьогодні практично вся взуття для бігу має підошву, виготовлену з піноматеріалу, який носить назву EVA (етиленвінілацетат). Він популярний тим, що має відмінні амортизаційні властивості і дуже легкий. Досягається це внаслідок того, що всередині піни міститься безліч бульбашок повітря, які стискаються при кожному контакті ноги з землею і забезпечують амортизацію. Згодом пухирці лопаються і ефект компенсації сили удару об поверхню знижується.

Один з найпростіших способів перевірити амортизувальні властивості своїх кросівок - це натиснути великими пальцями на середню частину підошви, причому зробити це на бічній поверхні, а не на тій, що стикається з землею. Якщо підошва добре продавлюється і видно невеликі складочки, то взуття в повному порядку.

Але якщо поверхня жорстка, непіддатлива, це явна ознака того, що вона буде погано компенсувати удар. А це додаткові навантаження на кінцівки.

Зовнішній вигляд

Не турбуйтеся про те, що ваші кросівки забруднені. Це не має ніякого значення, лише свідчить про те, що ви ними користуєтеся. Єдине, що вас повинно турбувати, так це їх загальний знос.

- Ось за якими візуальними ознаками ви можете відрізнити взуття, що вимагає заміни:

- П'ятка зафіксована нещільно і вільно "їздить" всередині.

- Одна підошва стала асиметрична стосовно іншої.

- Один або відразу два кросівка більше не стоять прямо на плоскій поверхні.

- Пальці ніг видаються вперед, сильно натягуючи тканину.

Все це ознаки того, що прийшов час змінити взуття хоча б суто з естетичних міркувань.

Комфорт

Стародавні греки бігали голими і босоніж. Це було незручно, тому придумали взуття. Так ось, взуття потрібна для того, щоб ногам було максимально комфортно. Якщо ця умова не дотримується, то який сенс в цьому взутті?

Наше тіло здатне підказати нам, коли варто змінити взуття. Якщо ви помічаєте біль, свербіння в ступнях, ногах, колінах, стегнах або десь ще, то це явна ознака того, що щось йде не так. І можливо, причина в вашого взуття.

Сюди ж можна віднести такий пункт, як зчеплення з землею. Якщо підошва стерлася, взуття ковзає, це теж викликає певний дискомфорт і заважає продуктивно тренуватися. Таке взуття слід змінити.

Але часто буває так, що звикаєш до кросівок і не помічаєш ніяких побічних явищ від їх зносу. Як же навчити себе відчувати різницю?

Кілька днів після покупки нових кросівок користуйтеся ними по черзі зі старими. Так ваше тіло відчує різницю і запам'ятає відчуття.

І ще один важливий момент. Якщо ваші бігові кросівки зносилися, це зовсім не означає, що вони повинні відправитися у відро для сміття. Це всього лише означає, що вони більше не підходять для бігу, але ви можете використовувати їх для прогулянок, якщо, звичайно, естетично вони для цього ще годяться.

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