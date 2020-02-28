 На старт – з улюбленцем: у Києві відбудуться забіги з собаками | RunNews | Champion.com.ua
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На старт – з улюбленцем: у Києві відбудуться забіги з собаками

Сьогодні 14:24 200 0
На старт – з улюбленцем: у Києві відбудуться забіги з собаками

Джерело - run ukraine.

На столичному ВДНГ 4 квітня відбудуться забіги з собаками. Вони стануть частиною першого дня ювілейного 10-го Київського міжнародного півмарафону WORK.UA KYIV HALF MARATHON, організованого компанією Run Ukraine.

Взяти участь у забігах зможуть бігуни, які народилися не пізніше 2006 року. Кожен охочий зможе обрати дистанцію 1 або 3 км та подолати її зі своїм вірним улюбленцем. На фініші учасників чекатимуть подарунки: медаль фінішера для бігуна та жетон-адресник для його чотирилапого друга. Найшвидші бігуни також зможуть позмагатися за призи. 

Забіги Pro Plan® Dog Run 3 km і Pro Plan® Dog Walk 1 km відбудуться зранку 4 квітня на території ВДНГ. Зареєструватися на них можна вже зараз на сайті Київського півмарафону.

"Ми організовуємо Pro Plan® Dog Run заради того, щоб продовжити нести в маси ідеї здорового способу життя. Кожен ваш вчинок має значення, – переконаний генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький. – У мене самого колись була собака – лабрадор Єва. У моєму житті був період, коли я навіть не хотів виходити з дому, це був період пошуку себе. Але з Євою потрібно було гуляти, з часом ці прогулянки переросли в пробіжки. Собака – це більше ніж друг, і спільне дозвілля допомагає це усвідомити й відчути".

У забігу зможуть взяти участь бігуни віком від 14 років, які вестимуть своїх песиків на шворках. На дистанції заборонено використовувати повідок-рулетку, а також суворі нашийники. Якщо ж собака внесена до переліку небезпечних порід, вона обов’язково має бути у наморднику.

Перед забігом усі собаки проходять безкоштовне ветеринарне обстеження на місці видачі стартового пакету.

 

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