Джерело - run ukraine.

Якщо бажаєш якомога швидше “влитись” у бігову тусовку, варто приділити увагу не лише тренуванням, але й опануванню нових термінів. Ми розтлумачили усі ці чудернацькі сленгові слова та зібрали для тебе невеличкий “словник бігуна”, який допоможе краще зрозуміти досвідченого атлета. Бери олівець, блокнот і занотовуй найкорисніше.

AIMS — Association of International Marathons and Distance Races — Асоціація міжнародних марафонів і пробігів, яка спеціалізується на сертифікації трас. Аби отримати сертифікацію, спортивний захід має відповідати цілій низці вимог, а це означає, що він відбудеться на дійсно високому рівні.

IAAF — International Association of Athletics Federations — Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій, яка з 1912 року організовує змагання для професіоналів і любителів, а з 2008-го сертифікує забіги по всьому світу. Сертифікація від IAAF — це не просто красиві слова, це гарантія того, що трасу точно виміряють і повністю перекриють рух транспорту, результати учасників фіксуватимуться на електронних чіпах, вздовж траси будуть встановлені пункти гідратації та харчування, у заході візьмуть участь елітні спортсмени та багато інших організаційних моментів, які значно підвищують рівень спортивного заходу. В Україні наразі лише один забіг має статус Silver Label від IAAF — це 10th Work.ua Kyiv Half Marathon.

DNS (did not start) — абревіатура у протоколі, яка означає, що учасник не вийшов на старт.

DNF (did not finish) — найболючіші три літери для бігуна, абревіатура у протоколі, яка означає, що учасник не фінішував, а зійшов з дистанції. Однак ці три літери — не вирок, не соромно зійти з дистанції у разі поганого самопочуття чи травми, краще підготуватись й випробувати свої сили наступного разу.

DSQ — дискваліфікація. Її можна отримати за неспортивну поведінку під час подолання дистанції.

Баф — спортивний аксесуар, шарф у формі труби. Цей спортивний аксесуар захищає шию та лице від вітру, пилу й опадів.

Вуглеводне вікно — умовний проміжок часу після тренування, під час якого організм людини особливо чутливий до засвоєння білків, жирів і вуглеводів. Гіпотетично, протягом 35-40 хвилин після тренування спортсмен повинен вжити певну кількість білків і вуглеводів для відновлення м’язової тканини. Однак це лише теорія, її достовірність науково ще не доведено.

Ґан-тайм — час між пострілом судді зі стартового пістолета та фінішем учасника. Зазвичай, за ґан-таймом визначають переможців у абсолюті, а переможців у вікових категоріях — за чіп-таймом, який починає рахуватись лише після того, як учасник перетнув лінію старту. Тому не варто прагнути стартувати якомога раніше, ти зможеш перемогти у віковій категорії, навіть якщо перетнеш лінію старту останнім.

Гель — солодка щільна рідина на основі синтетичної похідної глюкози, яка створена для підтримки енергії спортсменів під час забігів на довгі дистанції. Головне завдання гелів — запобігти нестачі енергії та сил в організмі бігуна.

Екіп — скорочення від слова “екіпірування” — одяг, взуття й аксесуари бігуна.

Експо — виставка спортивних товарів, яка проходить, як правило, напередодні забігу. На експо можна отримати стартовий пакет, познайомитись з учасниками змагань та елітними спортсменами.

Заминка — це біг підтюпцем у дуже повільному темпі, котрий виконується після інтенсивної пробіжки, аби поступово “переключити” м’язи та пульс з режиму бігу у звичайний режим.

Ізотонік — напій, який завдяки своєму складу компенсує втрату енергії та мінеральних речовин. Ізотонік містить воду, цукор, електроліти, мінерали, вітаміни й стимулятори та допомагає спортсмену швидко відновити електролітний баланс.

Інтервали — чергування коротких відрізків на прискорення та довгих відрізків у повільному темпі. Інтервальні тренування розвивають м’язи серця та “прокачують” витривалість.

Каденс — це частота кроку під час бігу. Вважається, що ідеальний каденс бігуна — це 180 кроків на хвилину. Але ніхто не ідеальний, навіть у Кіпчоге каденс не завжди 180, тому не засмучуйся, якщо твій каденс не такий.

Кваліфікація — проходження певного нормативу. Дивись, є такі забіги, як, наприклад, Бостонський марафон, реєстрація на які можлива лише після участі у сертифікованому біговому заході і проходженні траси цього заходу за конкретний час, відповідно до своєї статі та вікової категорії. Фініш з потрібним часом і є проходженням кваліфікації.

Компресіонка (компресійка) — спортивний одяг з еластичних матеріалів, який щільно прилягає до тіла. Він може бути для бігу або відновлення.

Лонгслів — спортивна футболка з довгим рукавом.

Манеж — критий легкоатлетичний стадіон, який рятує бігунів взимку.

Мейджор — один із шести забігів, який входить до світової ліги World Marathon Majors, тобто Нью-Йоркський, Чиказький, Бостонський, Лондонський, Берлінський чи Токійський марафон. До речі, в Україні також є Ліга Мейджорів — Under Armour Ukrainian Majors Running League, яка складається з шести півмарафонів і одного марафона.

МСК (максимальне споживання кисню) або VO2max — це показник, який фактично означає потенціал бігуна, верхню межу навантаження його організму. Однак цей показник можна покращити завдяки регулярним тренуванням.

ОФП (ЗФП) — загальна фізична підготовка. Це комплекс вправ, які спрямовані на розвиток і зміцнення опорно-рухової системи. По суті, це та сама руханка, яку ти робив у школі.

Паста-паті — вечірка-ритуал напередодні забігу, на якій подають переважно макарони. Ідея частувати атлетів пастою пов’язана з вуглеводним навантаженням перед важкими фізичними випробовуваннями.

Пейс — у перекладі з англійської “pace”, темп, — це час, за який бігун долає один кілометр. У біговій тусовці не заведено питати про швидкість, тому в бігуна краще поцікавитись, який у нього пейс.

Пейскар — автомобіль-провідник, який їде попереду лідерів забігу, направляє їх і вказує час на дистанції.

Пейсмейкер — досвідчений спортсмен, який біжить всю дистанцію з певним незмінним темпом. Пейсмейкери допомагають іншим учасникам забігу тримати рівний темп і “ведуть” їх до фінішної лінії.

Персонал бест — особистий часовий рекорд на певній дистанції.

Пронація — це спосіб постановки зовнішньої частини стопи під час ходьби чи бігу. Виділяють нейтральну пронацію, коли стопа нікуди не “завалюється” та стоїть рівно; гіперпронацію, коли стопа “завалюється” всередину; і супінацію, коли стопа “завалюється” назовні. Наразі можна підібрати бігові кросівки під будь-яку пронацію.

Пункти харчування та гідратації — точки на маршруті з водою, їжею та спортивним харчуванням.

Рекавері — відновлювальне тренування, яке потрібне для розслаблення, гнучкості м'язів і мобільності суглобів. Воно допомагає зняти крепатуру, налаштувати правильну роботу м'язів і захистити їх від травм.

СБУ (СБВ) — ні, це не Служба Безпеки України, а спеціальні бігові вправи, які допомагають покращити техніку бігу.

Тайтси — спортивні штани для бігу, які зовні нагадують легінси, щільно прилягають до тіла, завдяки чому швидко виводять вологу, пропускають повітря й дозволяють шкірі “дихати”, зберігають тепло і не заважають рухові.

Тейпи — еластичні бавовняні наліпки, які клеять на шкіру для підтримки м’язів, стимуляції потоків крові та лімфи, зменшення больового ефекту і зменшення гематом.

Трейл — різновид бігу по стежках чи бездоріжжю на природі з великим перепадом висот. Останнім часом трейл набирає популярності серед бігової спільноти, а конгрес World Athletics у 2015 році навіть визнав трейл однією з дисциплін легкої атлетики.

Фан-ран — забіги, суть яких не в змаганні та медалях, а в отриманні задоволення від бігу. Часто учасники фан-ранів одягають смішні костюми, аби повеселитися й привернути увагу. Фан-рани можуть бути також рекламними та благодійними.

Фартлек — це різновид інтервального тренування, суть якого в тому, щоб чергувати темп бігу на певних часових проміжках. Фартлек використовують для розвитку швидкості та підвищення аеробного порогу.

Чіп-тайм (нет-тайм) — час, який починає відлік, коли учасник забігу перетинає стартову арку, і припиняє — після перетину фінішної лінії.