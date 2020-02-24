Воротіліна: Я засуджую анексію Криму і війну, але вдячна росіянам

Марафонка-кіборг Тетяна Воротіліна зобов'язана життям громадянам Росії.

Про це розповіла сама спортсменка.

Тетяна Воротіліна: Я відпиляла ногу, щоб знову почати бігати

"Коли я була в Банкгоці, і в мене закінчилися гроші на лікування, то в Україну допоміг мене відправити Ройзман (Євгеній Ройзман – екс-мер Єкатеринбургу). Коли мені потрібні були кошти на ампутацію, то 90% людей, які мені допомогли, були ті, в кого російський паспорт. Так, мені не подобається ситуація з анексією Криму, я засуджую війну на сході України, але разом з тим я вдячна тим людям, які допомогли врятувати моє життя. Повір, там люди також засуджують політику держави", - сказала Воротіліна.