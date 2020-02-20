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У Києві презентували Бігову Лігу Українських Мейджорів

Сьогодні 17:49 153 0
У Києві презентували Бігову Лігу Українських Мейджорів

19 лютого у конференц-холі INVERIA відбулась презентація оновленої бігової ліги Under Armour Ukrainian Majors Running League від Run Ukraine. 

Під час презентації Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 організатори розповіли про ребрендинг Бігової Ліги, її етапи й головні спортивні події сезону.

Цього року Бігова Ліга Українських Мейджорів складатиметься з семи етапів у шести містах України: Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Одесі та Харкові:

4-5 квітня 2020 року – 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON

24 травня 2020 року – 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON

14 червня 2020 року – 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON

4 липня 2020 року – 4th ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON

13 вересня 2020 року – 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON

4 жовтня 2020 року – 1st RUN UKRAINE KHARKIV HALF MARATHON

31 жовтня-1 листопада 2020 року – 11th WIZZ AIR KYIV CITY MARATHON

“У 2020 році ми йдемо вже в п’ятий сезон Бігової Ліги. За цей час кількість учасників зросла утричі, з 17 000 у 2016 році. Цього року ми очікуємо понад 55 000 бігунів на наших стартах. Це та довіра, яку ми сьогодні маємо, і ми нею пишаємося, – поділився генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький. – Ми змінили назву – тепер ми Ukrainian Majors Running League, головна бігова ліга України. Ми хочемо стати для України чимось таким, чим є Тур де Франс для Франції, ми хочемо втілювати найкращі ідеї, які є в європейському спорті, створити найкращі умови для наших учасників”.

Наприкінці кожного етапу Ліги учасникам нараховуватимуться бали, а по завершенню сезону бігуни, які пробігли всі етапи Ліги, здобудуть унікальну медаль фінішера Ліги (за аналогією до медалі Six Star Finisher для фінішерів “Великої шістки” мейджорів) та зможуть позмагатися за призи.

Раніше Бігова Ліга була орієнтована переважно на спортсменів-любителів, і у загальному заліку не враховувались результати найшвидших атлетів. Цього року організатори переглянули умови, і тепер за головні нагороди в Лізі змагатимуться і любителі, і професіонали у семи різних спортивних категоріях.

У новому біговому сезоні компанія Run Ukraine розширила географію заходів і вперше додала до календаря Under Armour Ukrainian Majors Running League 2020 півмарафон у Харкові, який відбудеться 4 жовтня. 

Також цього року вперше в історії бігової ліги один з заходів відбудеться ввечері, а отже, учасники перетинатимуть лінію фінішу на заході сонця. Мова про четвертий ZAPORIZHSTAL HALF MARATHON, який організатори перенесли з пізньої осені на літо й планують його провести 4 липня.

Фінішери забігів зможуть позмагатися за грошові винагороди. Загальний призовий фонд цього року збільшився вдвічі і складає 2 238 750 гривень.

Вже традиційно бігуни долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км в індивідуальних і командних заліках. Також цього року на всіх заходах можна буде пробігти “Ветеранську десятку” для ветеранів АТО та командні забіги 4х10 км і 2х21 км. Наймолодші учасники також зможуть випробувати себе та здобути свої перші медалі на дитячих забігах. Вже другий рік поспіль участь дітей у бігових заходах Ліги безкоштовна завдяки підтримці Міністерства освіти і науки України.

Також право на безкоштовну участь мають учасники бойових дій та люди з інвалідністю, а для студентів, пенсіонерів і переселенців передбачена знижка у розмірі 30%.

Команда Run Ukraine вже традиційно долучається до благодійності через свої заходи. Цього року 1 долар США з кожного фінішера йтиме на розвиток інфраструктури міст, де проходитимуть заходи Ліги. 

Також Run Ukraine в партнерстві з видавчинею Тетяною Гриньовою реалізовуватимуть програму Kind Challenge, завдяки якій учасники бігових заходів зможуть стати “добрими бігунами” та збирати кошти на різноманітні благодійні ініціативи. 

Перший етап Бігової Ліги Українських Мейджорів — ювілейний 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON відбудеться вже 4-5 квітня. Це перший півмарафон в Україні та п’ятий у світі, який отримав престижний статус Silver Label від World Athletics.

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