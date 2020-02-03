 Народжена з попелу або дівчина, що вижила в полум'ї: історія Турії Пітт | RunNews | Champion.com.ua
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Народжена з попелу або дівчина, що вижила в полум'ї: історія Турії Пітт

Сьогодні 18:31 214 1
Народжена з попелу або дівчина, що вижила в полум'ї: історія Турії Пітт

Джерело - irunning.com.ua.

Турія Пітт (Turia Pitt) - неймовірна жінка з Австралії, історія якої не просто надихає, а захоплює неймовірною силою духу і любові.

Дівчина народилася 24 липня 1987 року і вела цілком щасливе життя. Вона отримала диплом гірничого інженера і працювала у великій сіднейської компанії. Її краса допомогла Турії в 2010 році дійти до чвертьфіналу конкурсу Міс Австралія. Пітт активно займалася спортом - каталася на велосипеді і бігала марафони.

А найголовніше, що у всьому цьому її підтримував коханий чоловік - Майкл Хоскін, з яким вона почала відносини у 2009 році, і через два роки пара вирішила одружитися. Майкл і Турія готувалися до весілля, і незадовго до урочистості вирішили пробігти в престижному 100-кілометровому марафоні Racing The Planet-2011, який відбувався у вересні в окрузі Кімберлі в Західній Австралії. Спочатку організатори відмовили Турії і Майклу, однак за три дні до забігу дівчині передзвонили і повідомили, що одна учасниця захворіла і Турія може вийти на старт, проте для Майкла місця так і не знайшлося. У день забігу була жахлива спека, яка привела до сильної степової пожежі. Турія і деякі інші учасники опинилися у вогняній пастці. Коли дівчину знайшли рятувальники, 64% її шкіри було в опіках.

В результаті трагедії дівчина втратила всі пальці на правій руці, а на лівій вдалося зберегти три пальці. Крім того, вона позбулася носа, а її шкіра дуже сильно постраждала від вогню. Дівчині було страшно дивитися на себе в дзеркало, і в цей непростий період поряд з нею був її наречений Майкл, який пішов зі своєї роботи і знайшов іншу, яка дозволяла йому бути поруч з коханою в лікарні.

Турія провела в лікарні 864 дні, за які пережила понад 200 операцій з пересадки шкіри різних ступенів складності. Протягом двох років дівчина носила спеціальний компресійний костюм і маску для згладжування шрамів. Сумарно на лікування було витрачено близько одного мільйона євро, і частина з них були компенсовані організаторами забігу - сім'я Турії подала на них до суду за відсутність заходів безпеки, в результаті яких Пітт і ще три постраждалі дівчата отримали по 450 тисяч євро.

Турія і Майкл одружилися через два місяці після того, як дівчину виписали з лікарні, а вже через рік пара зробила спільний велопробіг на 2 164 км - від Сіднея до Улуру. Крім того, вона брала участь в запливі на 20 км на заході Австралії, пройшла по Великій Китайській стіні, знову стала бігати марафони і займається серфінгом.

В результаті дівчина покинула роботу гірського інженера і стала мотиваційним оратором. Вона подорожує по Австралії і Африці, де розповідає свою історію і допомагає постраждалим отримати послуги конструктивної хірургії шляхом створеного благодійного фонду. У 2014 році Турія потрапила на обкладинку журналу The Australian Women's Weekly і була визнана жінкою року.

Найбільше дівчина боялася, що їй не дозволять мати дітей, але її внутрішні органи не постраждали, і в підсумку вона народила сина.

Про історію Турії знімають документальні фільми, а також дівчина написала автобіографію під назвою Everything to Live For, яка користується величезною популярністю.

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