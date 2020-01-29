Джерело - Чемпіон.

Ультрамарафонец зі штату Орегон (США) Маріо Мендоса встановив новий світовий рекорд на 50-кілометровій дистанції на біговій доріжці. 33-річний бігун пробіг цю відстань за 2:59:03 і побив рекорд Майкла Вардіана, встановлений у 2015 році, на цілих 46 секунд (2:59:49).

Бігова доріжка, на якій Мендоса встановив свій рекорд, була встановлена ​​в середній школі міста Мадраса (штат Орегон). Маріо в цій школі два рази в тиждень викладає фізичну культуру. Його учні підтримували його і вірили в те, що у спортсмена все вийде. Спеціально, щоб виступити перед школярами, Маріо дочекався закінчення зимових канікул.

Крім того, в місті Мадраса спортсмен працює з християнською молодіжною організацією, яка проводить заходи, ігри та забезпечує харчування для студентів, які цього потребують. Маріо вирішив побити світовий рекорд з метою залучити кошти для цієї організації, і йому вдалося зібрати понад 4 тисячі доларів.