Джерело - Чемпіон.

Джеймі Алехандро, який мав спонсорський контракт з компанією Under Armour узяв участь у 15-кілометровому забігу в колумбійському місті Кальдас.

Під час забігу стався неприємний інцидент - бездомна собака перегородила Алехандро дорогу, і він сильно штовхнув її ногою, щоб звільнити собі дорогу. Відео інциденту потрапило в мережу, і це мало серйозні наслідки для спортсмена.

Вчинок Джеймі піддався критиці, він вибачення і заявив, що спробує загладити свою провину, допомагаючи безпритульним тваринам. Але це не допомогло зберегти йому контракт з компанією - Under Armour розірвав з ним спонсорську угоду. Представники бренду заявили, що не бажають, щоб їх назва якимось чином асоціювалося з жорстокістю щодо тварин.