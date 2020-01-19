Таємнича рекордсменка світу: хто така Бриджит Косгей

У жовтні 2019 року сталася важлива подія в світі бігу - кенійська бігунка Бриджит Косгей офіційно побила світовий рекорд марафону, який протримався 16 років.

У 2003 році Пола Редкліфф на марафоні в Лондоні пробігла за 2:15:25, а 13 жовтня 2019 року Косгей поліпшила її результат більш, ніж на хвилину, показавши результат 2:14:04. Редкліфф особисто привітала Косгей з цим досягненням. Примітно, що перед початком забігу кенійка орієнтувалася на час 2:15:00, але в підсумку пробігла практично на хвилину швидше.

"Для мене це дивно. Я ніколи не вірила в такий час. Але тепер я бачу, що і 2:10:00 - це можливі цифри для жінки. Якщо вірити в себе ", - сказала Косгей після фінішу.

Природно, що після рекорду про Бріджит стали писати всі і тут же виявилося, що ніхто практично нічого про неї не знає. Відомо, що її повне ім'я - Бриджит Джепсчесчір Косгей і спортсменці 25 років. При цьому ніякої інформації про склад її сім'ї немає. Виходячи з цього закордонних ЗМІ припускають, що Бріджит - єдина дитина в сім'ї, без братів/сестер.

Також ніхто нічого не знає і про її дитинство, перші спортивні успіхи і навіть про особисте життя. Більш того, у відкритих джерелах не знайшлося інформації про зріст і вагу спортсменки. У соціальній мережі Facebook є сторінка, яка, швидше за все, належить Бриджит. В інформації зазначено, що Косгей живе в Кенії в місті Ельдорет, і саме там вона навчалася в університеті.

Але точно відомо, що свою марафонську кар'єру спортсменка почала у 2016 році, відразу ж зайнявши друге місце в Лісабоні, і відтоді пробігла вже 9 марафонів, з яких 6 - мейджори (і в трьох з них вона здобула перемогу). Всього на марафоні в Чикаго, де Косгей встановила новий рекорд, дівчина виступала три рази, двічі ставши першою і один раз - другою. Також примітно, що у 2019 році Бріджит виграла Лондонський марафон, ставши наймолодшою ​​переможницею цього змагання в історії (на той момент їй було 24 роки).

Загалом, Бриджит Косгей настільки таємнича спортсменка, що це все, що про неї відомо. Правда, днями з'явилася інформація про те, що Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) хоче заборонити кросівки Nike, в яких Косгей встановила той самий світовий рекорд. У зв'язку з цим є великий ризик того, що кенійську спортсменку позбавлять її титулу рекордсменки світу. Очікується, що якісь просування в цьому питанні будуть в кінці січня. Сама Бріджит поки коментарів не давала, а ось її співвітчизник Еліуд Кіпчоґе (який в тих же кросівках вибіг з другої години) вже відреагував на ситуацію.