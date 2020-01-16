Кіпчоге відреагував на можливу заборону кросівок Nike

Стало відомо, що Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) незабаром заборонить кросівки Nike Vaporfly через їхню унікальну підошву, що створює ефект пружини і дозволяє спортсменам бігти швидше.

Саме в кросівках даної серії кенійська бігунка Бріджит Косгеї побила 16-річний рекорд Поли Редкліфф на марафонській дистанції, а її співвітчизник Еліуд Кіпчоґе першим в історії вибіг марафон з двох години.

Кіпчоге вже встиг відреагувати на можливу заборону кросівок, в яких він створив історію.

"Технології покращуються, і ми повинні йти разом з нею. Не можна заперечувати поліпшення технології. У Формулі-1 Pirelli випускає шини для всіх автомобілів, але Mercedes - найкращий. Чому? Це двигун. Це людина. Так що ті, хто виступає проти взуття, повинні зрозуміти - бігає людина, а не взуття. Це людина за кермом, а не той, хто робить шини ", - наводить слова Кіпчоге Daily Mail.

Відзначимо, що технічний орган, який вивчає взуття Nike, повинен представити свої висновки в кінці цього місяця. Після цього World Athletics прийме остаточне рішення, а також будуть введені нові правила, які обмежать товщину підошви і використання вуглецевих пластин у взутті атлетів.