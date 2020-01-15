 Відкрилася реєстрація на наймасовіший нічний забіг України | RunNews | Champion.com.ua
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Відкрилася реєстрація на наймасовіший нічний забіг України

Сьогодні 11:10 136 0
Відкрилася реєстрація на наймасовіший нічний забіг України

Джерело - Чемпіон.

Біговий клуб Running club Poltava відкрив реєстрацію на свій найбільший забіг. Цьогоріч Полтавська ніч відбудеться 16 травня.

Полтавська ніч - це один з найбільших нічних забігів в Україні. Змагання проводять на двох дистанціях - 5 і 10 кілометрів.

"Європа – бігова мекка світу. Інфраструктура її міст дозволяє комфортно бігати вулицями, а кількість бігунів приємно вражає. І саме в цій частині світу проводять рекордну кількість забігів, на які приїздять спортсмени з усієї планети. 

Running club Poltava своєю діяльністю теж прагне перетворити Полтаву на бігову столицю України. Тож цьогоріч ми вирішили провести наш забіг Полтавська ніч у День Європи – 16 травня. Для вас швидкісна траса для встановлення особистих рекордів та комфортного бігу в оточенні красивих пам’яток історії та архітектури. Дві дистанції – 10 та 5 км. Традиційне вогняне шоу, смачні пригощання та запальне афте-паті. Грошові винагороди для переможців та високий рівень організації. 

Тож 16 травня, з нагоди свята, пропагуємо європейський стиль життя і запрошуємо на забіг Полтавська ніч, що цьогоріч відбудеться під гаслом "Біжимо в Європу!", - йдеться у анонсі до заходу.

Зареєструватися можна за посиланням.

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