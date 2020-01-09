Призери півмарафону Полтавська зима порушили правила забігу

На півмарафоні Полтавська зима призери естафети, команда NewRunManPRO порушила правило кількості учасників, але організатори змагань не захотіли розбиратися в ситуації.

Про це повідомив один із учасників на своїй сторінці у Facebook.

"В естафеті я біг четвертий, заключний етап. Доки я чекав поки мій напарник по команді передасть мені естафету, я побачив, як учасник іншої команди добіг свій третій етап і без передачі естафети побіг далі на четвертий етап. Як я дізнався пізніше, мені не здалося. Це бачили ще кілька людей, але чомусь не бачив маршал, в обов'язки якого входить контроль за правильністю передачі естафети. Після фінішу виявилося, що ця команда зайняла призове 3 місце.

В естафеті було 4 етапи, в команді було зареєстровано 4 людини, на фініші за замовчуванням дають 4 медалі, на медалі вигравіювано дистанції цих 4 етапів. Але бігло тільки 3 людини. І, як кажуть організатори, це нормально.

Більш того, за їхніми словами, це вже не перший випадок і кількість ніколи не була принциповою.

Гаразд. Емоції в сторону. Читаємо положення змагань.

Документ, на який посилалися організатори (https://newrun.com.ua/download/pologenie.pdf) має пункт, в якому значиться: "У змаганнях з естафетного бігу доля усіх Членів команди є обов'язковою". У команді було заявлено 4 людини, а бігло 3.

Команда, яка з порушенням правил посіла третє місце, це команда NewRunManPRO, яка виступала від бігового клубу, яким керує організатор забігу NewRun.