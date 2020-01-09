Гарячі напої, які зігріють після зимової пробіжки

Джерело - Running club Poltava.

Узимку дуже важливо дбати про себе і своє здоров’я! Після пробіжки обов’язково переодягайтеся в сухі теплі речі і за потреби приймайте гарячий душ. Але, якщо й після цього відчуваєте, що перемерзли й не можете зігрітися, вам допоможуть зігріваючі напої.

Ромашковий чай. Має протизапальну дію, знімає біль і спазми. Залийте окропом кілька столових ложок сухих квітів і дайте настоятися 15 хв.

Гарячий шоколад з протеїну та чилі. Зігріває й швидко відновлює. Протеїновий порошок забезпечує збалансований набір 9 незамінних амінокислот, какао – хороший тонік для серцево-судинної системи, що містить антиоксиданти і поліфеноли, які підтримують серцевий м’яз, очищають судини від "поганого" холестерину і форсують процеси відновлення в організмі. Трохи солі для електролітного балансу і перцю чилі, щоб розбудити метаболізм. Пропорції на 250-300 мл: 20 г протеїнового порошку, 1 ст. л. какао, дрібка солі та чилі.

Імбирна настоянка. Містить вітаміни C, B1, B2, незамінні амінокислоти та ефірні масла. Заваріть очищений, подрібнений корінь імбиру. Коли настій трохи охолоне, додайте мед і лимон, а також корицю, гвоздику, кардамон.

Куркума-лате. Напій має сильну протизапальну дію й здатний боротися з окислювальним стресом від важких тренувань. Знадобиться ¼ ч. л. куркуми, ¼ чашки води, 1 чашка молока, ½ ч. л. какао-масла. За смаком можна додати корицю, кардамон, мелений чорний перець, мед. Заваріть всі інгредієнти, крім меду. Варіть на маленькому вогні 5-10 хв.

Морс. Джерело вітамінів і антиоксидантів з різним набором поживних речовин. Можна зробити з улюбленого варення або ж із заморожених ягід, заливши водою й довівши до кипіння.

Чебрецевий відвар. Має дезінфекційні властивості, які не дадуть підступитися застуді. Візьміть листя, стебла і квітки чебрецю в сушеному вигляді й заваріть, як звичайний чай.

Клюквейн. Журавлину цінують за хороший вітамінний і мінеральний склад. Вітамін С у високих дозах в її складі стимулює імунну систему. Вітамін РР відповідає за роботу серця і регулює вміст ліпопротеїдів в крові, виводячи зайве. Вітамін К грає важливу роль в загальному обміні речовин і сприяє засвоєнню кальцію. Для однієї порції знадобиться чашка свіжої або замороженої журавлини. Покладіть прянощі за смаком, доведіть до кипіння і зменшіть вогонь. Варіть 3-5 хвилин. В кінці додайте порізане яблуко, цедру апельсина і мед.