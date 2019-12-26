 У США затримали бігуна, який під час марафону вдарив по сідницях журналістку. ВІДЕО | RunNews | Champion.com.ua
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У США затримали бігуна, який під час марафону вдарив по сідницях журналістку

Сьогодні 21:15 197 0
У США затримали бігуна, який під час марафону вдарив по сідницях журналістку

Джерело - Чемпіон.

Учасник благодійного забігу в американському місті Саванна, штат Джорджія, в прямому ефірі ляснув по сідницях кореспондентку телеканалу WSAW-TV Алекс Бозарджян.

Бозарджян вела репортаж з місця події, стоячи спиною до бігунів. Один з них не втримався і ляснув репортерку по сідницях. Вона на мить замовкла, а потім продовжила вести ефір

Користувачка Twitter під ніком GrrrlZilla опублікувала відео інциденту у своєму акаунті. На її твіт звернула увагу сама Бозарджян, яка ретвітнула публікацію і звернулася до бігуна, який її ляснув: "Ти порушив мої права і збентежив мене. Жодна жінка ніколи не повинна стикатися з подібним на роботі, або де б це не було".

Бозарджян подала скаргу в поліцію щодо сексуального домагання. Чоловіка затримали, але того ж дня відпустили під заставу в 1300 доларів. Адвокатка журналістки заявила, що її клієнтка очікує на справедливість у цій справі.

Також чоловіку заборонили брати участь у всіх спортивних змаганнях, які проводитиме Спортивна рада міста.

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