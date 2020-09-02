 Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку» | PM Champions | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна – Швейцарія: анонс і прогноз матчу Ліги Націй
Сьогодні 07:43 2288
Україна - Швейцарія: пресконференція Андрія Шевченка. LIVE
Сьогодні 15:24 22
Минай оголосив про трансфер Шиндера
Сьогодні 13:57 608
Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку»
Сьогодні 13:42 1339
Динамо вибрало транслятора на домашні матчі
Сьогодні 12:29 2976 1
Реал підтвердив повернення Луніна
Сьогодні 12:16 2021
Україна - Швейцарія: букмекери назвали фаворита гри
Сьогодні 11:10 1290
Гірн назвав дату бою Усик – Чісора
Сьогодні 10:57 2272
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Сьогодні 09:59 1003 1
Український клуб позбувся гравця, який грав в "ЛНР"
Сьогодні 08:58 2756
Блоги
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:59 1002 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
Вчора 21:11 3798 1
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
Вчора 19:07 1617 8
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
Вчора 13:49 1802 1
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 09:04 567
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
31.08.2020 07:30 8027
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
31.08.2020 06:58 2830
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
31.08.2020 04:01 1052
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом Valeriy Ruchka
30.08.2020 17:33 1045
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія Valeriy Ruchka
30.08.2020 16:59 835
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда Андрій Твердохліб
29.08.2020 16:53 5744
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя Valeriy Ruchka
29.08.2020 13:52 1398
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги Андрій Твердохліб
29.08.2020 11:33 2172
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео Valeriy Ruchka
29.08.2020 10:41 639
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля Андрій Твердохліб
29.08.2020 00:27 18065 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:24 Пряма трансляція Україна - Швейцарія: пресконференція Андрія Шевченка. LIVE 22
15:17 Футбол Цітаішвілі: З Родрігес потрібно вміти працювати 205
15:05 Пряма трансляція Донбас - Дніпро: онлайн-трансляція плей-оф 958
14:59 Футбол Циганик та Лобода відреагував на закриття Профутбола 308
14:43 Футбол Три матчі Першої ліги перенесли через коронавірус 542
14:27 Футбол Колос представив новий стадіон 1545
14:13 Футбол Селезньов перейшов у Колос 919
13:57 Футбол Минай оголосив про трансфер Шиндера 608
13:45 Футбол В 1+1 медіа підтвердили закриття програми Профутбол 1341
13:42 Баскетбол Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку» 1339
13:31 Баскетбол ФІБА перенесла Кубок Європи через коронавірус 926
13:16 Футбол Фолланд перейшов у Монако 1172
12:56 Футбол Батько Мессі вирушив в Іспанію домовлятися з керівництвом Барселони 1831
12:45 Футбол Барселона готує трансфер Вейналдума 1782
12:29 Футбол Динамо вибрало транслятора на домашні матчі 2976 1
12:16 Футбол Реал підтвердив повернення Луніна 2021
11:59 Футбол Філіппов оцінив не виклик у збірну України 2426
11:46 Футбол Куман ввів нове правило у Барселоні 3529
11:29 Футбол Ювентус підготував для Суареса контракт на 30 млн євро 2117
11:17 Футбол Вернидуб: Отримав багато дзвінків, є над чим подумати 2756
11:10 Футбол Україна - Швейцарія: букмекери назвали фаворита гри 1290
10:57 Бокс Гірн назвав дату бою Усик – Чісора 2272
10:45 Футбол Де Йонг: У Барселоні хаос 2653
10:31 Футбол Іспанія втратила Асенсіо перед матчем зі збірною України 2683
10:15 Теніс Вільямс встановила рекорд US Open 2781

Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку»

Сьогодні 13:42 1339 0
Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку»

Джерело - Чемпіон.

У складі Лос-Анджелес Лейкерс Слава двічі вигравав першість НБА. Всього за один з найсильніших баскетбольних клубів світу українець відіграв шість сезонів. 

Матеріалом про Славу Медведенка Champion.com.ua разом з Parimatch продовжують серію публікацій про видатних українців в рамках спецпроєкту “Народжені перемагати”. 

Нагадаємо, спецпроєкт стартував матеріалом Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв.

А продовжився історією про видатного українського футбольного тренера - Як Лобановський закохав в себе фанів Шахтаря

кращого хокеїста в історії України: Дмитро Христич: Гретцкі запросив нас до себе у гості

та першої олімпійської чемпіонки в історії незалежної України: Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна

Свій останній дворічний контракт з Лейкерс Медведенко підписав в 2004 році на 6 мільйонів доларів. Здавалося, що перед 25-річним Славою, як його з дитинства називали рідні, відкриваються широкі горизонти і йому судилося ще довго радувати каліфорнійських уболівальників своєю іскрометною грою. Однак через серію травм в 2006 році Лейкерс був змушений розірвати контракт з киянином. Відновившись, Медведенко ще трохи пограв в Атланті Хоукс, але через проблеми зі здоров'ям закінчив свою ігрову кар'єру в розквіті сил - в 28 років. Тепер Слава постійно живе в Києві. У відвертій розмові з Максимом Розенко найтитулованіший українець розповів про закулісну кухню в НБА, зйомки у фільмі з Кармен Електра і свої будні у місті Ангелів.

- Слава, давайте згадаємо час, коли ви тільки приїхали в Лос-Анджелес. У 2000 році в Лейкерс вже виблискував талант Шакіла О'Ніла та Кобі Брайанта. Що у вас за сутички були з Кобі?
- До бійок справа не дійшла. А потім, як це часто бува, ми з ним подружилися.

- Якщо проаналізувати вашу кар'єру в НБА - про що шкодуєте?
- У спортивному плані ключова помилка була одна - мені ще в 2004 році потрібно було йти з Лейкерс. Переді мною стояв вибір - спробувати заграти в найкращій команді світу або перейти в інший клуб, виступаючи пліч-о-пліч з гравцями більш низького рівня. Я віддав перевагу першому. Хоча Даллас проявив божевільну зацікавленість в мені - пропонували чотирирічний контракт. На 4 мільйони за сезон. І грав би я там, мабуть, регулярно. Менеджер наполегливо рекомендував змінити команду. Але я хотів довести, що можу грати в найкращій на той час команді світу. І продовжував чіплятися за "Лейкерс".

- Яка вправа в Лейкерс часів легендарного наставника Філа Джексона вважалася безглуздою?
- Спочатку всю його систему - трикутник - вважав безглуздою. Потім, коли почав її розуміти, поміняв свою думку. Самою важкою вправою у Філа була "душогубка". Наприкінці тренування, коли всі 15 гравців фізично підсіли, на тлі втоми проводили останні вправу - пробиття штрафних кидків. Реалізація повинна скласти не менше 76 відсотків. Кожен кидає по одному штрафному. З 15 не забити могли тільки четверо. Якщо більше - вся команда ставала на лицьову і перебігала майданчик 10 разів. А потім знову починала серію кидків. І кидали до тих пір, поки реалізація не становила більше 76 відсотків. Іноді виконання цієї вправи дуже сильно затягувався. Коли в команді грали Шакіл О'Ніл і Хорас Грант, це траплялося частіше - у них з реалізацією штрафних було не дуже.

- Які книги вам дарував Філ Джексон?
- Різноманітні. Це була його філософія. Кожен сезон він купував книги для кожного гравця Лейкерс. Підписував і дарував. Він відчував, які у хлопця є проблеми, купував книгу, спрямованість якої стимулювала ці проблеми вирішувати. Тобто, книга була з підтекстом. Це було свого роду меседжем, один з його психологічних прийомів. У моєму дебютному сезоні в НБА Філ вручив мені дитяче видання американського письменника доктора Сьюса. Там були великі шрифти, елементарні висловлювання, прості схеми пропозицій.

- Філ на перших порах не дуже високо оцінив ваш рівень інтелектуального розвитку?
- Ні, наповнення книги було таким, щоб я розумів, що там написано і швидше вивчав англійську мову. Назва книги, до речі, була символічною - "Яких вершин можу досягти".

- При цьому з Джексоном ви, здається, дуже довго притиралися один до одного.
- У Філа була своя тренерська концепція. Вона отримала назву трикутник Джексона. Я її довго не міг прийняти. Мій перший тренер Олександр Коваленко, по суті, винайшов той же трикутник, тільки зі своїм баченням. Там були різні інтерпретації. Тому в перші роки своєї кар'єри в Лейкерс намагався довести Джексону, що можу грати під іншими кутами атаки з трохи іншою філософією гри - тієї, яку проповідував Олександр Коваленко. Згодом кути стерлися. Я зрозумів претензії Філа. Він зрозумів мене. Після того, як у мене виникли проблеми зі здоров'ям, Лейкерс пропонував новий контракт - хотіли, щоб я залишився працювати в структурі клубу в якості тренера. Але я на той час Лейкерс вже наївся. Скажу більше: наївся Америкою. Швидше за все, саме тому навіть не став оформляти собі американський паспорт. Хоча, з огляду на те, що у моєї колишньої дружини було американське громадянство, зробити це було нескладно.

- За сім сезонів своїх виступів в НБА ви вникали в нюанси ведення баскетболу як бізнесу?
- Мені це було цікаво. У власників клубів різні підходи до свого дітища. Є люди, які вкладають в клуб душу. А є чисто прагматичний підхід - ці господарі команд просто заробляють гроші. Що, втім, і не дивно, адже НБА - комерційний проект. На квитках, на рекламі, на продажу майок можна заробляти десятки мільйонів доларів. Думаю, що більшість клубів НБА - прибуткові підприємства.

- Коли я був в Лос-Анджелесі, помітив багато дівчат, яких називають "пластиліновими" - тобто, красу їм наводили пластичні хірурги. Штучні бюсти, губи. Вас це, коли тільки приїхав в місто ангелів, не дивувало?
- Мене відразу ж попередили, що все так і буде. Мої знайомі взагалі називають Лос-Анджелес містом пластикових людей. Це скупчення всіх сексуальних меншин. Половина міста Ангелів - актори і режисери, а друга половина мріє ними стати.

- За шість років життя в Лос-Анджелесі перейнялися американським футболом чи бейсболом?
- Більше подобався футбол, бейсболу, на мою думку, трохи не вистачає динаміки. Я намагався відвідувати всі спортивні заходи. Був на боксі - коли Оскар де ла Хойя виходив в ринг. Шкода тільки, що на бої братів Кличко так і не потрапив. Коли Віталій з Володимиром боксували в Лос-Анджелесі, Лейкерс грав виїзні матчі. Хоча Кличко довгий час жили в місті ангелів, нерідко відвідували поєдинки Лейкерс. Пам'ятаю, якось папараці після гри сфотографували нас чотирьох - мене, Віталія, Володимира, а також Сильвестра Сталлоне, який також часто приходить підтримати "Лейкерс" в домашніх матчах. Причому Сильвестр в цьому плані не самотній - поруч з ним часто сидів Джек Ніколсон. Обидва дуже емоційно вболівали за Лейкерс.

- Ви зіграли епізодичну роль офіціанта у фільмі "Любов як любов". Який сюжет цієї картини?
- Це комедія. Єврейська і італійські сім'ї живуть в Нью-Йорку і недолюблюють один одного. По ходу фільму виникає безліч смішних ситуацій і діалогів. Бюджет у фільму був невеликий - близько 3,5 мільйонів доларів. Від самої ідеї до її втілення в життя пройшло близько п'яти років. Спочатку потрібно було правильно підібрати і підписати акторів. Також необхідні були гроші на зйомки. Йшов пошук інвесторів. В принципі, мені сподобалося зніматися. Було незвично. Втім, знявся лише в епізоді. А головну роль другого плану зіграла Кармен Електра, яка перевтілилася в спокусницю. Також у фільмі можна ідентифікувати Лейні Казан. Але більше мене кінематограф не приваблює. Це був просто експеримент, не більше.

- Якими рисами характеру вас дивували американці?
- Їх вузькоспрямованість іноді викликала подив. В цьому їх сила і слабкість. У нас багато фахівців широкого профілю. Вони щось знають в кожній області. Американці ж свою сферу знають досконально. Але коли ти в розмові виводиш американця зі сфери його мислення, у нього вже починаються проблеми. Там майже не можна зустріти різнопланову людину. Але в своїй справі вона зазвичай розбирається "від а до я".

Особиста справа:

Станіслав Медведенко народився 4 квітня 1979 року в селі Карапиши Київської області. Зріст 208 см. Нападаючий / центровий. 

Виступав за команди: Денді-СКІФ Київ (1995-96), Денді-Баскет Київ (1996-97), Будівельник Київ (1997-98), Аліта Литва (1998-99), БК Київ ( 1999-2000), Лос-Анджелес Лейкерс США (2000-06), Атланта Хоукс США (2006-07). 

Дворазовий чемпіон НБА (2001, 2002). Фіналіст чемпіонату НБА (2004). Чемпіон України (2000), срібний (1998) і бронзовий (1997) призер чемпіонату України. Бронзовий призер і кращий легіонер чемпіонату Литви (1999). Медведенко став другим європейцем в "Лейкерс" - після Владе Діваца - за всю історію каліфорнійського клубу.

Матеріалом про Славу Медведенка Champion.com.ua разом з Parimatch продовжують серію публікацій про видатних українців в рамках спецпроєкту “Народжені перемагати”. 

Максим Розенко, Чемпіон

 

Коментарі ()