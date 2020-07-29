Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв

Історією Володимира Кличка сайт Champion.com.ua разом з Parimatch розпочинають серію публікацій історій успіху найіменитіших українських чемпіонів в рамках спецпроєкту “Народжені перемагати”. Поїхали!

Влітку 2017 року Володимир Кличко оголосив про завершення своєї професійної боксерської кар’єри, яка тривала майже 21 рік (!). За цей час він став справжньою легендою боксу і заробив за версією Чемпіона більше мільярда гривень (якщо вираховувати по теперішньому курсу).

Спецпроект "Народжені перемагати" про українських чемпіонів ми починаємо зі спортсмена №1 в незалежній історії України Володимира Кличка.

В квітні 2017 року року українець провів свій заключний бій на професійному ринзі. Поєдинок Кличка з британцем Ентоні Джошуа в Лондоні став яскравою квінтесенцією легендарної кар'єри. Шалений ажіотаж (ціна квитків в перший ряд біля рингу становила 60 000 фунтів при номіналі в 2 000), переповнений 90-тисячний "Вемблі", пряма трансляція бою в 150 (!) країнах світу.

В рингу тоді було не все так однозначно: в 6 раунді українець відправив британця у важкий нокдаун. Здавалося, Ентоні поплив, і після наступного точного попадання українця результат бою буде вирішений. Але Джошуа відновився, і в підсумку по закінченню бою суддя в ринзі підняв руку супернику Кличко.

Розмова двох джентльменів за допомогою жестів на "Уемблі" принесла рекордні збори. В Туманному Альбіоні побачити телетрансляцію мегафайту можна було тільки в форматі pay-per-view, заплативши за задоволення 19,95 фунтів стерлінгів. Півтора мільйона британців ця вартість не збентежила. Тобто, тільки продаж телеправ на території Великобританії принесла близько 30 мільйонів фунтів. Або мільярд гривень! А ще були платоспроможні американський і німецький телеринки.

Читати також: Кличко і Джошуа заробили мільярд на телеправах легендарного бою

З огляду на драматизм, який супроводжував мегафайт, увага публіки до матчу-реваншу була шаленою. Попередньо його збиралися провести в Лас-Вегасі 11 листопада 2017 року. Команда Джошуа навіть їздила інспектувати місцеві арени і зі свого боку квапила Володимира з відповіддю. Але влітку українець прийняв рішення завершити свою активну боксерську кар'єру. Це рішення нагадало історію з матчем-реваншем Леннокс Льюїс - Віталій Кличко.

21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі Віталій видав приголомшливий бій проти Леннокса, вів в суддівських записках, але був знятий з бою доктором через глибоке розсічення брови. Поєдинок був визнаний кращим боєм десятиліття в суперважкій вазі. Льюїс відмовився від матчу-реваншу і завершив свою боксерську кар'єру.

У 2017 році ситуація дещо повторилася, тільки герої помінялися: в ролі Льюїса виступив Володимир Кличко, в ролі Віталія - ​​Ентоні Джошуа.

Кличко-домінатор

Мені пощастило побачити своїми очима практично всю чемпіонську еру Кличко. Напевно, я був єдиним українським журналістом, який працював на всіх боях Володимира з 2007-го по 2017 роки. Враження про них розділив би на два відрізки. Перший - з 2007-го по 2014-й рік. Чемпіон безроздільно домінує в рингу. Домінує настільки, що часом навіть трохи не цікаво.

За сім років - тільки два конкурентних бої. Обидва у Гамбурзі. Перший - влітку 2008 року з американцем Тоні Томпсоном, другий в липні 2011 року з британцем Девідом Хеєм. У Хея - останній чемпіонський пояс у надважкій вазі, якого на той момент братам Кличкам бракує. Переговори про поєдинок йдуть два з половиною роки. І ось на футбольній арені в Гамбурзі в присутності 45 тисяч глядачів в дощову погоду Девід дає конкурентоспроможний бій Володимиру, але закономірно програє за очками.

Ще один бій запам'ятався більше через своє політичного забарвлення. 5 жовтня 2013 року в Москві в спорткомплексі "Олімпійський" Володимир влаштовує показову громадську прочуханку Олександру Повєткіну. Росіянин чотири рази опиняється на канвасі рингу. Українець його просто декласує - виграє бій з рекордним для чемпіонських поєдинків в суперважкій вазі рахунком. Всі троє суддів поставили 119: 104 (за правилами професійного боксу, виграний раунд оцінюється в 10:9, якщо при цьому він відправляє опонента в нокдаун - рахунок 10:8). Російська сторона тоді викупили права на бій на торгах за 23 мільйони доларів, що викликало здивування всього боксерського світу , адже вони запропонували ціну значно вищу за ринкову. В підсумку збитки від проведення бою московської сторони склали більше 10 мільйонів доларів.

Напередодні поєдинку я написав в російське спортивне видання "Советский Спорт" погляд з України - колонку під назвою "Умом Россию не понять". У матеріалі безуспішно намагався відстежити логічний ланцюжок російських організаторів, які заплатили величезний гонорар Володимиру Кличку за те, щоб він приїхав в Москву і декласував їх "Русского Витязя". Ця стаття не залишилася непоміченою - в день бою мене несподівано позбавили вже підтвердженої журналісткої акредитації на боксерський вечір (довелося йти на івент по квитку).

З 2014 року вже починається наступний відрізок в кар'єрі Володимира.

Українець готується розміняти п'ятий десяток, і цей фактор з кожним боєм стає все більш вагомим. 15 листопада 2014 року Кличко в Гамбурзі жорстко нокаутує болгарина Кубрата Пулєва, який під час бою несподівано безстрашно сунеться вперед. А вже в наступному поєдинку 25 квітня 2015 року в Нью-Йорку українець не може повторити цей славний маневр в протистоянні з американцем Брайантом Дженінгса. Завдяки своєму досвіду і габаритам Володимир впевнено виграє бій, але експерти зауважують, що швидкість у Володимира почала падати.

28 листопада 2015 року в Дюссельдорфі Кличко віддає всі свої чемпіонські титули британцеві Тайсону Ф'юрі. У контракті на бій прописано пункт про матч-реванш у разі поразки чемпіона. Але матчу-реваншу відбутися не судилося. У допінг-пробі Тайсона Ф'юрі виявлено кокаїн, потім британець визнає, що проходить лікування від наркозалежності і в даний момент не думає про бокс. Його позбавляють усіх чемпіонських титулів, Ф'юрі вішає рукавички на цвях. Вірніше, як виявляється пізніше, робить значну перерву у своїй професійній боксерській кар'єрі. Через це Володимир в 2016 році не виходить в ринг. Свій останній епічний бій він проводить 29 квітня 2017 року.

Що далі

Ще в зеніті своєї боксерської кар'єри, Володимир намагається паралельно реалізувати себе на ниві бізнесу. У Гамбурзі разом зі старшим братом відкриває компанію KMG (Кличко Менеджмент Груп), яка займається організацією його боїв в Європі. У Лос-Анджелесі - промоутерську компанію K2, яка курирує організацію боїв в США.

Володимир стає сам собі промоутером, і вже його власна компанія займалася монетизацією бренду Кличко. Багато років українець активно рекламує переважно німецькі бренди - і ці рекламні контракти приносять йому мільйони євро. Також Кличко є ідеологом унікального київського дизайн-готелю 11 Mirrors.

З 2016 року Володимир читає курс лекцій в елітному університеті Санкт-Галлена (Швейцарія). Назва курсу - "Управління викликами". На конкретних прикладах зі свого досвіду українець розповідає, як подолати труднощі і досягти успіху.

7 червня 2017 року в Гамбурзі Володимир презентував свій новий бренд Klitschko, суббренди і компанії партнерів. Зараз у Кличка-бізнесмена маса амбітних планів. На початку 2020 року українець запустив власний бренд WYLLIT, лінійка продуктів здорового харчування вже почала продаватися в Німеччині.

Епоха Кличко в боксі завершилася. Від неї залишилися яскраві спогади. А ще - музей Кличко, який було відкрито в Києві на території НСК "Олімпійський" 1 червня 2014 року і де можно безкоштовно відвідати екскурсії та подивитися унікальне мультимедійне шоу "Історія однієї мрії".

Топ-5 найбільш пам'ятних боїв Володимира Кличка:

1. Ентоні Джошуа (Великобританія) - Володимир Кличко.

29 квітня 2017 року. Лондон, стадіон "Уемблі".

Результат: поразка Володимира технічним нокаутом в 11-му раунді.

2. Володимир Кличко - Олександр Повєткін (Росія).

5 жовтня 2013 року. Москва, спорткомплекс "Олімпійський".

Результат: перемога Володимира Кличка за очками з рекордним рахунком для чемпіонських бою в суперважкій вазі (всі троє суддів поставили 119: 104).

3. Володимир Кличко - Девід Хей (Великобританія).

2 липня 2011 року. Гамбург, Imtech-Arena.

Результат: перемога Володимира Кличка за очками. Українець завоював чемпіонський пояс WBA і об'єднав всі чемпіонські пояси за найпрестижнішим світовим боксерським версіями під одним сімейної дахом Кличко.

4. Володимир Кличко - Леймон Брюстер (США).

10 квітня 2004 року. Лас-Вегас.

Результат: поразка Володимира технічним нокаутом в 5 раунді. Найскандальніше фіаско в кар'єрі Кличко. Команда Володимира висловлювала версію, що українця було отруєно (під час бою у нього стався збій в фізичних кондиціях). ФБР почало розслідування, але справа була закрита в зв'язку з відсутністю доказів. В 2007 році Володимир взяв у Леймона переконливий реванш.

5. Володимир Кличко - Коррі Сандерс (ПАР).

8 березня 2003 року. Ганновер (Німеччина).

Результат бою: поразка Володимира нокаутом у 2 раунді. 24 квітня 2004 року Віталій Кличко провів показову "помста за брата", нокаутувавши Сандерса в 8 раунді.

Слідкуйте разом з сайтом Champion.com.ua та Parimatch за спецпроєктом “Народжені перемагати”. Буде багато цікавих історій про наших чемпіонів.

Максим Розенко, Чемпіон