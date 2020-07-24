Заряджайся блискавкою Зевса — Parimatch представляє нового бренд-амбасадора

Джерело - Чемпіон.

Жива легенда Counter Strike і один з найбільш відомих і медійних людей у світовому кіберспорті Данило "Zeus" Тесленко та Parimatch оголосили про початок співпраці. Фанатів кіберспорту чекає безліч яскравих спільних активностей, нові турніри, навчання спортсменів початківців в кібер академії.

Данило Тесленко — екскапітан золотого складу команди Natus Vincere, чемпіон світу у двох різних версіях Counter Strike: 1.6 і Global Offensive. Його аудиторія в соцмережах — понад 1,5 мільйона підписників. Зараз Данило є успішним бізнесменом. Він все так само безперервно пов'язаний з кіберспортом і частину своїх проєктів реалізує саме в цій сфері.

Співпраця з Данилом — ще один значний крок Parimatch в сторону зміцнення лідируючих позицій в кіберспортивному бетінгу. Бренд уже давно і успішно розвиває кіберспортивний напрямок, реалізуючи власні масштабні турніри.