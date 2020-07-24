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Заряджайся блискавкою Зевса — Parimatch представляє нового бренд-амбасадора

Джерело - Чемпіон.

Жива легенда Counter Strike і один з найбільш відомих і медійних людей у світовому кіберспорті Данило "Zeus" Тесленко та Parimatch оголосили про початок співпраці. Фанатів кіберспорту чекає безліч яскравих спільних активностей, нові турніри, навчання спортсменів початківців в кібер академії.

Данило Тесленко — екскапітан золотого складу команди Natus Vincere, чемпіон світу у двох різних версіях Counter Strike: 1.6 і Global Offensive. Його аудиторія в соцмережах — понад 1,5 мільйона підписників. Зараз Данило є успішним бізнесменом. Він все так само безперервно пов'язаний з кіберспортом і частину своїх проєктів реалізує саме в цій сфері.

Співпраця з Данилом — ще один значний крок Parimatch в сторону зміцнення лідируючих позицій в кіберспортивному бетінгу. Бренд уже давно і успішно розвиває кіберспортивний напрямок, реалізуючи власні масштабні турніри.

"Я радий стати амбасадором Parimatch, для мене це означає стати в один ряд з легендами спорту, Майком Тайсоном і Конором Макгрегором. Мені подобається стиль компанії, він збігається з моїм баченням світу: зухвалий, живий, непередбачуваний. Бетінг і кіберспорт йдуть поруч вже дуже довгий час, завдяки чому багато молодих команди почали свій шлях, а також були сформовані призові фонди турнірів. Попереду багато крутих активностей: вийде наш спільний мерч, ми продовжимо розвиток аматорського кіберспорту і багато іншого" — сказав Данило Тесленко.

"Ми починаємо співпрацювати з гравцем, ім'я якого вписано в історію світового кіберспорту. Він єдиний український гравець, який вигравав чемпіонат світу у двох різних версіях гри Counter Strike, 1.6 і Global Offensive. Данило — це легенда, знаменитий спортсмен і людина, яка по духу дуже близька нашій компанії. Попереду багато всього цікавого, ласкаво просимо в сім'ю Parimatch!" — привітав амбасадора Степан Шульга, Head of Esports Parimatch.

 

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