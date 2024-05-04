Джерело - Чемпіон.
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі-2024 Формули-1.
3-разовий чемпіон світу, який стартував з поул-позиції впевнено втримав лідерство та у підсумку здобув дев'яту перемогу в спринті в кар’єрі.
Друге місце посів пілот Феррарі Шарль Леклер. Трійку лідерів замкнув ще один гонщик Ред Булл Сергіо Перес.
Окремої уваги заслуговує сенсаційний виступ пілота РБ Даніеля Ріккардо, який посів 4 місце.
Результати спринта
Зазначмио, що 4 травня о 23:00 за київським часом відбудеться кваліфікація до головної гонки вікенду.
Сама гонка запланована на 5 травня, 23:00. Зазначимо, що це будуть треті перегони в Маямі під егідою Формули-1 — у попередніх двох, які пройшли у 2022 та 2023 роках, переміг Ферстаппен.
За повною хронологією подій протягом вікенду в Маямі можна стежити в текстовому онлайні Чемпіона.