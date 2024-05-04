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Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі

Сьогодні 19:53 71 0
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі
#Red Bull, #Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі-2024 Формули-1.

3-разовий чемпіон світу, який стартував з поул-позиції впевнено втримав лідерство та у підсумку здобув дев'яту перемогу в спринті в кар’єрі.

Друге місце посів пілот Феррарі Шарль Леклер. Трійку лідерів замкнув ще один гонщик Ред Булл Сергіо Перес.

Окремої уваги заслуговує сенсаційний виступ пілота РБ Даніеля Ріккардо, який посів 4 місце.

Результати спринта

Зазначмио, що 4 травня о 23:00 за київським часом відбудеться кваліфікація до головної гонки вікенду.

Сама гонка запланована на 5 травня, 23:00. Зазначимо, що це будуть треті перегони в Маямі під егідою Формули-1 — у попередніх двох, які пройшли у 2022 та 2023 роках, переміг Ферстаппен.

За повною хронологією подій протягом вікенду в Маямі можна стежити в текстовому онлайні Чемпіона

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