Джерело - 237online.com.
У колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну помер 18-місячний син.
Про це повідомляє журналіст Джозеф Ессама.
Родина бійця не розкрила подробиць трагедії. Сам Нганну прокоментував це у твіттері.
"Яка мета життя, якщо те, від чого ми намагаємось втекти, зрештою б'є по нам найсильніше!? Чому життя таке несправедливе і нещадне?
Чому життя завжди забирає те, чого у нас немає? Я до біса втомився", — зазначив Нганну.
Нагадаємо, в березні 2024 року Френсіс поступився Джошуа на вечорі боксу в Ер-Ріяді. Після матчу Чісора порадив камерунцю повернутися в UFC.