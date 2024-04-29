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20.04.2024 11:05 813

У Нганну помер син

Сьогодні 22:55 88 0
У Нганну помер син
#Франсіс Нганну

Джерело - 237online.com.

У колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну помер 18-місячний син.

Про це повідомляє журналіст Джозеф Ессама.

Родина бійця не розкрила подробиць трагедії. Сам Нганну прокоментував це у твіттері.

"Яка мета життя, якщо те, від чого ми намагаємось втекти, зрештою б'є по нам найсильніше!? Чому життя таке несправедливе і нещадне?

Чому життя завжди забирає те, чого у нас немає? Я до біса втомився", — зазначив Нганну.

Нагадаємо, в березні 2024 року Френсіс поступився Джошуа на вечорі боксу в Ер-Ріяді. Після матчу Чісора порадив камерунцю повернутися в UFC.

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