Джерело - Чемпіон.

22-річний метальник молота Ітан Кацберг у межах світового легкоатлетичного туру в Кенії оновив рекорд, що тримався з 2008 року.

Він виграв змагання з результатом 84.38 метра. Канадець також оновив особистий та національний рекорди на понад 3 метра (попередній – 81.25 на ЧС-2023).

Кацберг став лише десятим метальником молота в історії, хто показав результат за 84 метра. Світовий рекорд у метання молота незмінний з 1986 року – 86.74 метра від Юрія Сєдих.

Ethan Katzberg 🇨🇦 84.38 in Nairobi

🔨 farthest throw since 2008 (Tikhon)

🔨 moves 60 to 9th performer alltime

🔨 previous PB was 81.25 to win last years’ WC pic.twitter.com/z37R7BN9b5 — PJ Vazel (@pjvazel) April 20, 2024

Зазначимо, що у цій дисципліні срібну медаль здобув українець Михайло Кохан, який відправив снаряд на 80,76 метра.

Золотий континентальний тур

Найробі (Кенія)

Метання молота (чоловіки)

20 квітня

Ітан Кацберг (Канада) — 84.38 метра Михайло Кохан (Україна) — 80.76 метра Войцех Новіцкі (Польща) — 79.14 метра

Нагадаємо, Кохан виграв змагання молотобійців на Кубку Європи з метань, а раніше був п'ятим у фіналі чемпіонату світу.