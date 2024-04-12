Українські стрибуни у воду посіли весь п'єдетстал на відкритому чемпіонаті Польщі

Джерело - Чемпіон.

На відкритому чемпіонаті Польщі зі стрибків у воду в перший день змагань українцям не було рівних на 3-метровому трампліні серед хлопців вікової групи В.

Чемпіоном став Іван Полішвайко із сумою 370,60 бали, срібло дісталося Єгору Ткаченку (364,40), бронза – Вадиму Малікову (331,90).

Про це інформує Федерацій України зі стрибків у воду та з синхронного плавання.

Змагання проходитимуть із 12 до 14 квітня у польському Жешуві.

Україна делегувала вісім спортсменів.

Склад збірної

Андращук Вероніка

Бурсова Аліна

Кривецька Аліса

Маліков Вадим

Полішвайко Іван

Полякова Дар’я

Тертична Дар’я

Ткаченко Єгор

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі Олексій Середа здобув історичну бронзу, поступившись лише представникам Китаю.

В ексклюзивному коментарі для "Чемпіона" він заявив, що почувається психологічно готовим до конкуренції з китайцями на Олімпіаді-2024 в Парижі.

Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics