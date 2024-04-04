Українські пара дзюдоїсти отримали три медалі на змаганнях в Туреччині

Джерело - Чемпіон.

Українські пара дзюдоїсти здобули три медалі на турнірі IBSA JUDO GRAND PRIX серед спортсменів з порушенням зору в Анталії (Туреччина).

Загалом у турнірі взяли участь 182 спортсмени. Від України до складу національної паралімпійської команди увійшли п'ятеро представників від Рівненської області під керівництвом тренера Михайла Романкевича, заслуженого тренера України, працівника Рівненського регіонального центру "Інваспорт".

Серед нагород — два "срібла" у Давида Хорави та Олександра Назаренка, і бронза — в Анжели Гаврисюк.

Зазначимо, що цей турнір став одним з трьох рейтингових заходів Гран-Прі, запланованих на 2024 рік, де учасники мали можливість набирати очки, необхідні для входження до світового рейтингу дзюдоїстів. Отримані результати вирішують, хто зможе представляти свої країни на літніх Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі з умовою, що до змагань допускаються лише вісім найкращих спортсменів у кожній ваговій категорії.