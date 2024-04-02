Железняк: Гральний бізнес платить податки під час війни у 50 разів більше, ніж було до повномасштабного вторгнення

Джерело - Radio NV.

Народний депутат України від Голосу і перший заступник голови комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк вважає, що різниця між податками представників гемблінг-індустрії під час війни і в мирний час збільшилася у 50 разів.

Про це він розповів на етері Radio NV.

"У перші два роки діяльності грального бізнесу вони податки не платили, вони ухилялися. На жаль, "вартість" такого ухилення склала декілька десятків мільярдів. За 2021 рік заплатили сумарно 210 млн грн податків. За 2022-й - уже 700 млн. А в 2023 році, коли наша тимчасова слідча комісія Верховної Ради по економічній безпеці зайнялась цим питанням, вони заплатили вже 10,5 мільярдів грн. Тобто різниця між податками під час війни та в мирний час - більша ніж у 50 разів", - заявив нардеп.

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