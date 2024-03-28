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Епіцентр-Подоляни впевнено переграли Житичі в півфіналі Суперліги

Сьогодні 21:20 156 0
Епіцентр-Подоляни впевнено переграли Житичі в півфіналі Суперліги
#Епіцентр-Подоляни, #Житичі-Полісся, #Суперліга з волейболу

Джерело - Чемпіон.

Епіцентр-Подоляни впевнено здолали Житичі-Полісся в першому матчі півфіналу Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Зустріч, аналогічно до іншого півфіналу, відбулася в місті Чернівці на арені ПВЛУ.  Поєдинок завершився з рахунком 0:3 (23:25, 23:25, 20:25).

Матч-відповідь відбудеться завтра, 29 березня. Початок — о 19:30 за київським часом.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга
Плей-оф, 1/2 фіналу, 28 березня

Житичі-Полісся (Житомир) – Епіцентр-Подоляни (Городок) 0:3 (23:25, 23:25, 20:25)

Зазначимо, що в ході першого етапу чемпіонату України ці колективи зустрічалися двічі. Тоді обидва рази доля матчу вирішувалася на тай-брейку і обидва рази сильнішими була команда з Житомира (3:2 та 3:2).

Нагадаємо, команда, яка вийде у фінал змагань, зустрінеться з переможцем пари Прометей – Юракадемія.

В першому матчі Прометей не залишив шансів для суперників з Харкова.

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