Епіцентр-Подоляни впевнено переграли Житичі в півфіналі Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Епіцентр-Подоляни впевнено здолали Житичі-Полісся в першому матчі півфіналу Суперліги з волейболу сезону-2023/2024.

Зустріч, аналогічно до іншого півфіналу, відбулася в місті Чернівці на арені ПВЛУ. Поєдинок завершився з рахунком 0:3 (23:25, 23:25, 20:25).

Матч-відповідь відбудеться завтра, 29 березня. Початок — о 19:30 за київським часом.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга

Плей-оф, 1/2 фіналу, 28 березня

Житичі-Полісся (Житомир) – Епіцентр-Подоляни (Городок) 0:3 (23:25, 23:25, 20:25)

Зазначимо, що в ході першого етапу чемпіонату України ці колективи зустрічалися двічі. Тоді обидва рази доля матчу вирішувалася на тай-брейку і обидва рази сильнішими була команда з Житомира (3:2 та 3:2).

Нагадаємо, команда, яка вийде у фінал змагань, зустрінеться з переможцем пари Прометей – Юракадемія.

В першому матчі Прометей не залишив шансів для суперників з Харкова.