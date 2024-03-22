Брикіна і Кузнєцов виграли загальний залік Кубку Європи з фристайлу (акробатика)

Джерело - Чемпіон.
Ангеліна Брикіна й Максим Кузнєцов стали переможцями загального заліку у дисципліні акробатика серед жінок і чоловіків. Оксана Яцюк - на другій позиції жіночого рейтингу.
Українські спортсмени завершують сезон-2023/2024 лідерами Кубку Європи з фристайлу (акробатика).
Про це повідомляє Федерація лижного спорту України.
На двох заключних етапах змагань в італійському К’єза-ін-Вальмаленко українці здобули чотири медалі.
В останній день перемогу святкувала Брикіна, а Яцюк стала бронзовою призеркою.
Також бронзу виборов Ян Гаврюк.
У перший день змагань Максим Кузнєцов був третім, зі стрибком bFdF, за який отримав оцінку 88,12 бала.