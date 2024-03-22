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Брикіна і Кузнєцов виграли загальний залік Кубку Європи з фристайлу (акробатика)

Ще одна українка стала другою
Сьогодні 18:37 178 0
Брикіна і Кузнєцов виграли загальний залік Кубку Європи з фристайлу (акробатика)

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Брикіна й Максим Кузнєцов стали переможцями загального заліку  у дисципліні акробатика серед жінок і чоловіків. Оксана Яцюк - на другій позиції жіночого рейтингу.

Українські спортсмени завершують сезон-2023/2024 лідерами Кубку Європи з фристайлу (акробатика).

Про це повідомляє Федерація лижного спорту України.

На двох заключних етапах змагань в італійському К’єза-ін-Вальмаленко українці здобули чотири медалі.

В останній день перемогу святкувала Брикіна, а Яцюк стала бронзовою призеркою.

Також бронзу виборов Ян Гаврюк.

У перший день змагань Максим Кузнєцов був третім, зі стрибком bFdF, за який отримав оцінку 88,12 бала.

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