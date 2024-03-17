Українці вибороли 11 медалей на Кубку Європи в Латвії

Золото здобув для України Дуньямалієв

Джерело - Чемпіон.

11 нагород різного ґатунку 16-17 березня здобули українські дзюдоїсти на Кубку Європи, який відбувся у латвійській Ризі.

Про це повідомляють Федерація дзюдо України й Міністерство молоді та спорту.

За підсумками двох днів змагань збірна України посіла четверте загальнокомандне місце на турнірі.

Наші чемпіон та призери:

Золото: Заур Дуньямалієв (-100 кг).

Срібло: Олексій Болдирєв (-90 кг) і Сергій Неботов (-73 кг).

Бронза: Владислав Колобов (-81 кг); Станіслав Гунченко (-90 кг); Каріім Нурієв (-100 кг); Микола Грибик (+100 кг); Алєксєй Моісєєв (+100 кг); Руслана Булавіна (+78 кг); Анастасія Чижевська (-57 кг) і Анастасія Антіпіна (-63 кг).

Раніше стало відомо, що Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК про допуск на турніри представників країн-агресорів.