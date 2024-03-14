Джерело - Чемпіон.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, т.в.о. Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації гімнастики України Олександр Сухомлин звернулися до Федерації гімнастики Німеччини з питанням про допуск до Кубку світу російських та білоруських стрибунів на батуті, які підтримують війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Мова йде про Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича, які брали участь у різних пропагандистських заходах, змагалися на фоні банерів із військовою російською символікою та висловлювали публічно свою проросійську позицію.

Українська сторона вказала у листі на докази щодо їхньої позиції та звернулася з проханням у межах компетенції вжити відповідних заходів для дотримання рекомендацій МОК про нейтральний статус спортсменів із рф та бр, а також для недопущення вищезазначених осіб до міжнародних змагань, зокрема і кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024, що будуть проходити на території Німеччини.

Нагадаємо, що раніше НОК України разом із Мінмолодьспорту України та Федерацією гімнастики України звернулися до МОК та Міжнародної федерація гімнастики (FIG) з проханням переглянути попереднє рішення про допуск Кирила Козлова, Даніла Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву та Івана Литвиновича до міжнародних змагань.

Нещодавно НОК України разом з Міністерством молоді та спорту та Федерацією тхеквондо звернулися до МОК, щоб відсторонити росіян, які підтримують війну.

Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів про можливий допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у французькому Парижі.