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Павлюк перемогла на етапі Кубку Європи зі сноубордингу

18-річна українка здобула третю міжнародну нагороду в кар'єрі
Сьогодні 19:53 154 0
Павлюк перемогла на етапі Кубку Європи зі сноубордингу
#Владислав Гераскевич, #Елеонора Павлюк

Джерело - Ратуша.

18-річна українка Елеонора Павлюк виграла золото на етапі Кубку Європи зі сноубордингу в Ланцергайде (Швейцарія).

Про це інформує прикарпатське видання "Ратуша".

Це вже третя нагорода українки у поточному сезоні: у грудні на юніорських FIS змаганнях в Італії вона здобула золото та бронзу. Але перша її медаль на дорослому рівні.

У чоловічих змаганнях найкращим серед українців став Михайло Харук, посів п'яте місце. 

Виступи відбуватимутся впродовж двох днів у дисципліні "паралельний слалом". Завтра, 10 березня, спортсмени розіграють другий комплект нагород.

Нагадаємо, раніше 20-річна Надія Гапатин здобула срібло на етапі Кубку Європи.

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