Джерело - Ратуша.
18-річна українка Елеонора Павлюк виграла золото на етапі Кубку Європи зі сноубордингу в Ланцергайде (Швейцарія).
Про це інформує прикарпатське видання "Ратуша".
Це вже третя нагорода українки у поточному сезоні: у грудні на юніорських FIS змаганнях в Італії вона здобула золото та бронзу. Але перша її медаль на дорослому рівні.
У чоловічих змаганнях найкращим серед українців став Михайло Харук, посів п'яте місце.
Виступи відбуватимутся впродовж двох днів у дисципліні "паралельний слалом". Завтра, 10 березня, спортсмени розіграють другий комплект нагород.
Нагадаємо, раніше 20-річна Надія Гапатин здобула срібло на етапі Кубку Європи.