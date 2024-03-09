18-річна українка здобула третю міжнародну нагороду в кар'єрі

Джерело - Ратуша.

18-річна українка Елеонора Павлюк виграла золото на етапі Кубку Європи зі сноубордингу в Ланцергайде (Швейцарія).

Про це інформує прикарпатське видання "Ратуша".

Це вже третя нагорода українки у поточному сезоні: у грудні на юніорських FIS змаганнях в Італії вона здобула золото та бронзу. Але перша її медаль на дорослому рівні.

У чоловічих змаганнях найкращим серед українців став Михайло Харук, посів п'яте місце.

Виступи відбуватимутся впродовж двох днів у дисципліні "паралельний слалом". Завтра, 10 березня, спортсмени розіграють другий комплект нагород.

Нагадаємо, раніше 20-річна Надія Гапатин здобула срібло на етапі Кубку Європи.