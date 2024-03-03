Українки завоювали 12 медалей на Гран-прі з художньої гімнастики

8 золотих, 3 срібні та 1 бронзу

Джерело - Чемпіон.

На міжнародному турнірі з художньої гімнастики Гран-прі Miss Valentine-2024 в естонському Тарту українські грації здобули по 6 медалей серед дорослих і сенійорок.

Так на дорослих змаганнях українські гімнастки Вікторія Онопрієнко і Таїсія Онофрійчук здобули 6 нагород у фіналах в окремих видах на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Miss Valentine-2024.

До перемоги у багатоборстві Онопрієнко додала ще три золоті медалі: у вправах з обручем, м’ячем і стрічкою. У фіналі з булавами спортсменка виборола срібло.

Онофрійчук перемогла у фіналі з булавами та здобула бронзу в фіналі з м’ячем. Нагадаємо, напередодні вона здобула бронзу в багатоборстві.

А на змаганнях серед сенійорок Поліна Городнича з сумою балів 92,000 виграла золото у багатоборстві, Влада Нікольченко - стала другою (90,150).

Також Поліна показала золотий результат із обручем і здобула срібло з булавами.

Влада виборола дві золоті медалі з м’ячем і стрічкою.

Нагадаємо, раніше українська команда завоювала дві золоті медалі у групових вправах на цьому Гран-прі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!